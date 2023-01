“Cuando era niño, escuchaba joyas musicales que mi madre oía mientras cocinaba, también tocaba en la iglesia. A los siete años me monté en la batería, a esa edad comencé a tocar profesionalmente, primero en colegios y fiestas familiares, luego en eventos. Comencé a contactarme con muchos músicos y no paré”, comenta el artista estadounidense.

Jotan estudió música en el Harbor Conservatory, en Manhattan, y en Scholarship de Tito Puente, gracias a una beca que ganó cuando estaba en la escuela. Mientras estudiaba, tocaba en el espectáculo Bring in ‘da Noise, Bring in ‘da Funk de Broadway.

Jotan Afanador ha ganado dos Récord Guinness como el baterista más rápido del mundo. (Foto: Ezequías Regalado)

A la edad de 21 años, Afanador ganó el World’s Fastest Drummer for the Hands, competencia que elige al baterista más rápido del mundo. Aquella vez, estableció un récord Guinness tocando 1,123 golpes simples en 60 segundos. Algunos años después, en 2005, consiguió un nuevo récord mundial al realizar 1,219 golpes a la batería en 60 segundos, hazaña lograda ante 20 mil espectadores.

“Cuando mis padres descubrieron mi talento, supieron cómo apoyarme y motivarme. Siempre estuvieron detrás mío. Gracias a ellos pude llevar mi creatividad y diferentes estilos de música a diversos escenarios, con artistas como: Sergio Mendes, Frankie Jay, Don Omar, Wisin y Yandel, Víctor Manuel, Olga Tañón, con el grupo de bachata Aventura y actualmente trabajo con Romeo Santos”, destaca.

Romeo Santos

En abril del 2011, cuando Romeo Santos deja Aventura para iniciar una carrera como solista, Afanador se va con él. Desde entonces ha acompañado al cantante dominicano a todas sus presentaciones internacionales, incluyendo las de Perú.

“La primera vez que toqué con Aventura fue durante un ensayo, me dijeron toca lo que sientas encima de nuestra música bachata porque queremos crear algo nuevo. Entonces, hice algunos repiques junto con la percusión. Me encantó el resultado, y ellos también quedaron súper contentos. Me dijeron que me quede en el grupo, que me una a ellos. Acepté, y desde ese tiempo trabajamos juntos. Luego, cuando Romeo Santos se separa del grupo, me fui con él”, aclara.

“Mi concepto ha sido llevar la bachata y la batería a otro nivel, siempre respetando lo tradicional. El baterista tiene que ser muy sensitivo para darle al artista lo que busca. Romeo no me contrató porque soy rápido, sino porque sabe que soy un gran músico y porque le doy lo que le gusta”, manifiesta.

Visita al Perú

La última vez que Afanador visitó el Perú fue en 2016. En aquella oportunidad, además de tocar con Romeo Santos, realizó una clínica de batería en la universidad UPC. Este año anuncia una Master Class de batería para este 18 de febrero en el estudio de grabación LowKey Entertainment, en San Borja.

“Perú es un país al que quiero mucho. He tenido la oportunidad de compartir escenario con la señora Susana Baca en un café en Miraflores. También he escuchado hablar de Tony Succar, sé que es un gran percusionista que ha hecho varios programas en televisión”, enfatiza.