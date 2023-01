Una guerrera. La actriz peruana Bárbara Cayo es un claro ejemplo de lucha para miles de personas que día a día le dan la cara a una terrible y despiadada enfermedad, el cáncer. Pero, eso no es todo, porque también la cantante confesó cómo es que se sintió con las secuelas y qué le ayudó a superarlas.

¿CUÁL FUE LA TERRIBLE ENFERMEDAD QUE BÁRBARA CAYO ENFRENTÓ?

La mamá de la nuestra flamante Miss Perú Alessia Rovegno contó que hace muchos años recibió una de las noticias más angustiantes que vivió en su vida luego que le diagnosticaran que tenía un cáncer en primer grado en la piel, pero cerca al ojo. Para tranquilidad de su familia, la interprete fue intervenida de inmediato y se le retiró el tumor maligno del rostro, sin embargo, este le dejó secuelas.

“Tuve un tumor maligno que estaba encapsulado y me lo sacaron en bloque. Tuve mucha suerte porque no fue a mayores. Tengo una placa de titanio en la frente. La asimetría de mi rostro cambió: antes era muy fotogénica, ahora ya no; antes me encantaban las fotos, ahora ya no. Pero es algo que tengo que aceptar”, confesó la modelo en una entrevista a Perú21.

SU PROCESO DE RECUPERACIÓN

La ex ‘Torbellino’ contó que, pese a que fue una dura batalla la que enfrentó con el cáncer a la piel que tuvo, la cirugía para evitar la propagación de la enfermedad por el resto de su cuerpo le habría generado un gran golpe a su autoestima. Sin embargo, la actriz nacional reveló que evitó por todos los medios deprimirse buscando hacer lo que le gustaba y con el soporte emocional que su familia le brindó en todo momento.

MÁS INFORMACIÓN: Alessia Rovegno festejó su cumpleaños 25 junto a Hugo García y su familia

“No me deprimí, porque si me deprimía me moría. (…) Lo que hice fue ponerme a bailar, poner la música a todo volumen y simplemente no me miraba al espejo porque parecía la novia de Frankenstein”, manifestó Bárbara Cayo en la entrevista que le dio a Carlos Carlín en su programa.