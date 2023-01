“Esa parte de mi carrera la venía preparando desde hace mucho tiempo, sin darme cuenta; pues cuando hacía telenovelas, me encantaba meterme al switcher para ver cómo el director ponchaba las cámaras. En el teatro también me gustaba mirar cómo era el tema de la dirección y en los últimos 10 años, en todas las películas de “Asu Mare”, estuve presente en la codirección. Descubrí que me gustaba mucho la postproducción, la edición de sonido, la musicalización..., todas estas cosas que a veces no se valoran tanto cuando uno va a ver una película”, destaca Alcántara.

Carlos Alcántara en entrevista exclusiva revela hechos desconocidos de “Asu Mare 4”, filme en el que debuta como director.

El rodaje de “¡Asu mare! Los amigos” comenzó el 12 de septiembre del 2022 y finalizó el 9 de octubre del mismo año. El estreno esta previsto para el 9 de febrero del 2023 a nivel nacional.

El spin-off de la trilogía cinematográfica ¡Asu mare! gira en torno a los amigos de Cachín. Tras superar diversos obstáculos, una herencia pondrá a prueba a ‘El Culi’ (Andrés Salas), ‘Lechuga’ (Franco Cabrera), ‘Poroto’ (Emilram Cossío) y ‘El Chato’ (Miguel Vergara). Los enfrentará a divertidas situaciones y oscuros personajes.

‘El Chato’ (Miguel Vergara), ‘Poroto’ (Emilram Cossío), ‘Lechuga’ (Franco Cabrera) y El Culi’ (Andrés Salas); protagonistas de "¡Asu Mare! Los amigos". (Foto: Tondero)

“Todas las películas de “Asu Mare” son una recreación de mi vida, no son exactamente mi historia. ‘El Culi’ sí existe, es mi mejor amigo, pero la vida nos ha llevado por distintos caminos, lamentablemente no nos vemos hace mucho tiempo”, comenta el artista nacional.

─¿Qué tal la experiencia de dirigir por primera vez?

Ahora que estamos casi en los procesos finales entiendo por qué hay tanto director loco, pues tienes que estar un poco loco para asumir solo la responsabilidad de tanta gente y de tantos tiempos. Algunas veces he tenido que dirigir desde mi casa, involucrando a mi familia.

Carlos Alcántara en su rol como director de "¡Asu mare! Los amigos". (Foto: Tondero)

─¿Es verdad que ahora sientes más pasión por la dirección que por la actuación?

De hecho juguete nuevo siempre nos gusta más. Como director siento que tengo el control de todo y mi creatividad no para. Pero como actor la paso bien, soy feliz, llevo 36 años actuando, y estoy buscando hacer más cosas afuera, compartir, aprender, adquirir más experiencia.

─¿Cómo te preparaste para asumir esta nueva faceta?

Llevo dos años viendo tutoriales de directores famosos que están en YouTube, como los mexicanos Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y González Iñárritu. Me he nutrido con sus experiencias y las recomendaciones que comparten por redes. También he visto películas. Y más que aprender cómo se dirige de forma técnica o leyendo, tengo la experiencia. Junté un poco de todo y traté de lograr un producto chévere, entretenido, sin alucinarme un director complicado. Lo que hice fue confiar en las cabezas y ceder ante alguna sugerencia, pero manteniéndome siempre firme con mi vuelo personal. El director debe ser consecuente con lo que quiere contar. Si todo el mundo empieza a meter mano, se vuelve una cosa híbrida. Esta película va a tener un sello totalmente personal.

─¿Este era el momento indicado para empezar a dirigir?

Para mí, sí. Los pormenores de por qué asumo la dirección no los voy a contar. He disfrutado esta etapa, le he puesto mucho amor y estoy seguro que eso se va a percibir en la película.

─¿Además de dirigir, vas a actuar?

No estoy físicamente, pero, aunque suene contradictorio, es la película de “Asu Mare” en la que más presente estoy. Cuando veas la película hasta me vas a escuchar porque, además de dirigir, también me divierto haciendo voces, ruidos... Ese es mi otro vacilón.

Carlos Alcántara en su rol como director de "¡Asu mare! Los amigos". (Foto: Tondero)

─Hay quienes todavía esperan verte en la película.

Hay una sorpresa ahí. Y a quienes en algún momento pensaron que iba a estar, con todo respeto, les pido disculpas. Llegué a hacer una escena, pero me di cuenta que era imposible actuar y dirigir a la vez. La decisión de no actuar, la tomé con mucha humildad. Además, ya no estoy joven, mi cara ya no aguanta para hacer de un pata de 30. Cuando me vi en la pantalla, parecía el papá de ‘El Culi’ (Risas).

─Si la trilogía de “Asu Mare” funcionó muy bien con Cachín como protagonista, ¿por qué no continuar en ese camino?

Mis amigos han sido mi soporte en las tres películas. Y al dirigir he entrado otra vez en el recuerdo, en la etapa de mi niñez, en la que jugábamos felices, libres, pese a las carencias. Y, precisamente, esa libertad, es la que quiero mostrar en esta nueva entrega.

─¿Por qué no está Ricardo Mendoza en el filme?

No quiero entrar en detalles porque es un tema delicado. No llegamos a un acuerdo en el momento en que se debía llegar, pasó mucho tiempo y no llegamos a nada. Los pormenores no los puedo contar, lo único que puedo decir es que no hay víctimas, aunque pareciera que él fuera la víctima. En todo caso, tendrán que preguntarle a él por qué no está en la película. Este es un equipo y cuando un jugador no quiere firmar contrato porque tiene otras propuestas, no le complace o no le gusta, se va a otro equipo.

─¿Cómo se dio el ingreso de Emilram Cossío?

La película tenía que hacerse, entonces se hizo un casting, y se terminó eligiendo a Emilram, un súper actor que encajó perfectamente en el equipo de los amigos, una máquina de generar humor y situaciones divertidas.

─Las figuras femeninas de las temporadas anteriores, como Anahí de Cárdenas, Emilia Drago o Denisse Dibós, ¿van a estar en esta secuela?

No están, pero había que encontrar los personajes femeninos de esta historia, así que hicimos casting y conseguimos a dos actrices que han sido un gran descubrimiento: Fiorella Luna y Ximena Palomino.

─También se anunció a Susel Paredes, como parte del elenco. Ella no actuaba desde hace 30 años. ¿Te costó convencerla?

Muy pocos saben que Susel estudió actuación en La Católica, hizo teatro, estuvo en “Patacláun en la ciudad”, salía cantando. Hay una canción que a mi hijo Lorenzo le fascina, la escucha todos los días. En una parte dice así: “De la hacienda mis tamales, yo traía para vender, pero los municipales correteaban, oiga usted. Tiene que mostrar la nalga si es que quiere trabajar”. Irónicamente, eso decía Susel hace 30 años, y eso ha hecho hace poco: corretear a los informales, poner orden. Y su participación en la película tiene que ver con eso, está muy divertida. A ella la llamaron de la producción, no la llamé yo. Siempre tuvo el ánimo y la disposición de participar. Estaba feliz, ella trajo su propia ropa. Fue muy bacán.

─¿Cómo se dio el ingreso de Josi Martínez a la película?

Lo conocí en “El año del Tigre, me pareció un chico bacán, divertido, popular y muy querido. En Santo Domingo todos lo saludaban y a mí ni el gato me reconocía. Es una estrella, tiene 24 millones de seguidores. En la película, tiene una participación pequeña, pero lo ha hecho súper bien.

─¿Además de dirigir, escribiste los guiones?

Esta historia está escrita por Rasec Barragán, Renato Fernández y Marco Rubina. Yo reestructuré algunas cosas, fui metiendo otras y generé texto en base a mi experiencia sobre la historia. No soy una persona que escribe, pero en esta película he escrito más que en todas.

─¿Planeas seguir dirigiendo?

Me ha gustado mucho, ya me picó el bichito, trataré de ir a la par con mi carrera de actor.

─¿La próxima película que dirijas también será sobre la historia de tu vida?

Ya no pienso escribir nada autobiográfico, ya no usaría mi historia.

─¿Tienes propuestas para actuar este año?

Tengo tres propuestas. Una es para protagonizar una película de aventura, de tesoros, de escenarios naturales, bajo el mar, en República Dominicana. También estaré en “Travesuras de la niña mala”, la serie basada en el libro de Mario Vargas Llosa, y hay algo para hacer en Chile, pero falta concretar. Además, este 30 de marzo se estrena la película “El año del tigre” y a mediados de este año, “La casa del caracol”.

─¿”Asu Mare” te cambió la vida?

A mí me cambió la vida mi carrera, mi historia, mi esposa, Pataclaun; pero, sobre todo, mi madre, mi familia, mi barrio y mis ganas de no quedarme quieto.

─¿En esta etapa de tu carrera te consideras un artista exitoso?

Sí, y lo tengo que decir con todas sus palabras porque he hecho varias cosas que han tenido contundencia, éxito a nivel de audiencia, de taquilla y las puedo nombrar. Llevo actuando 35 años, y nada ha sido fácil para mí. Al principio las puertas que tocaba no se me abrían, regresaba frustrado a mi casa porque no me aceptaban ni como extra. Imagínate si me hubiese derrumbado, si no hubiese seguido. Como soy terco, seguí, y aquí me tienes, incursionando en nuevas facetas.