Natalia Salas es una de las actrices que ha mostrado su fortaleza al momento de enfrentar el cáncer de mama con un buen ánimo. Sin embargo, esto no quiere decir que tiene días duros y combate para no rendirse.

La actriz compartió un video en sus redes sociales después de que una usuaria le preguntara si estaba embarazada después de que subiera de peso.

La recordad Andrea de ‘Al fondo hay sitio’ explicó que no podrá tener otro hijo debido al tratamiento que recibe para frenar el cáncer de mama.

Los médicos la indujeron a la menopausia a sus 35 años porque su enfermedad también tiene que ver con lo hormonal por lo que parte del protocolo era ese procedimiento para evitar que el cáncer vuelva a aparecer.

“No, chicos, no estoy embarazada. La realidad es que estoy lo más lejano de estar embarazada porque parte de mi tratamiento es inducirme a la menopausia adelantada. No puedo salir embarazada ni ahorita ni en 5 o 10 años. Lo más probable es que Leandro sea hijo único”, se le escuchó decir a Natalia Salas en Tik Tok.

mira aquí el video Natalia Salas se quiebra al decir que no puede tener más hijos

Aunque ella y su esposo, antes de enterarse del cáncer que padecía, habían planeado tener más de un hijo, tuvieron que aceptar que no será posible. “Es una de las cosas más jod** de este tratamiento”.

Después de esta respuesta, Natalia pidió que dejen de preguntarle si está esperando un hijo y aclaró que, si ha subido de peso, es por las quimioterapias.

“Solo estoy gorda, no estoy embarazada. Les pido que, por favor, no me vuelvan a preguntar eso porque no puedo salir embarazada. En 10 años yo tendré 45 y es probable que no quiera y no pueda salir embarazada. Así que no estoy embarazada, solo gorda”, finalizó.