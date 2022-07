Erick Plinio, exesposo de Magaly Solier, rompió su silencio para defenderse de las graves denuncias que la actriz hizo en su contra, entre ellos el haberle provocado un aborto debido a una salvaje golpiza.

A través de un enlace con el programa “Magaly TV: La Firme” desde Ayacucho, Plinio negó haber agredido físicamente a la actriz, y aclaró que su relación llegó a su fin debido a los problemas con el alcohol que ella padecería desde hace años.

“Esta entrevista la está haciendo ebria. (…) los que la conocemos sabemos que cuando está en ese estado habla cosas incoherentes como las que está diciendo. En ningún momento ella ha perdido ningún niño”, cuestionó.

En ese sentido, la expareja de Magaly Solier dijo estar preocupado por la salud de la actriz y por su estabilidad emocional, por lo que hizo un llamado a sus familiares a fin de lograr que reciba ayuda profesional.

¿Qué dijo Magaly Solier?

En una entrevista para el programa de la ‘Urraca’, la actriz peruana reveló entre lagrimas que Erick Plinio hizo que abortara a la hija que llevaba en su vientre debido a los golpes que le propinó.

“Me quitó el motor de mi vida porque él mató a mi hijita en mi vientre. Me empujó, hay miles de cosas que ustedes no saben y no le tengo miedo a ese idiota, solo quiero que me diga dónde ha enterrado a mi bebé en una caja de fósforos cuando aborté de tanto golpe, que hable, que diga, dónde demonios lo ha enterrado a ese bebé”, señaló.

En otro momento, Magaly Solier aseguró que no le pasará una pensión alimenticia a su expareja, pues durante 10 años ella solventó los gastos de su hogar sola, sin embargo, su expareja la desmiente y asegura que por orden judicial él debía pasarle una manutención por sus dos hijos.