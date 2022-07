Abril del 2022. Aquella noche, Rodrigo Barba (7) se preparaba para dormir cuando su mamá ingresó a su habitación con una noticia que le cambiaría la vida. Había sido seleccionado para interpretar a Richard Jr. Wilkinson, el hijo de Teresita, en “Al fondo hay sitio”, la teleserie más sintonizada de la televisión nacional. Un año antes, el menor encarnó a Julius de niño en la película “Un mundo para Julius”. Esta sería su primera vez en televisión.

“Le llamaron a mi mamá para que me presentara al cásting de ‘Al fondo hay sitio’. Me pidieron decir un texto chiquito con otros niños”, recuerda Rodrigo. “Querían que mi hijo haga una prueba, pero no me dijeron para qué personaje. Al final fueron dos pruebas, la segunda fue con Magdyel Ugaz, imagino que para ver si hacían ‘match’. Luego de un poco más de un mes, cuando ya estaban grabando algunos capítulos en Punta Sal, volvieron a comunicarse conmigo para decirme que lo habían elegido”, añade Magena Pinillos, madre del menor.

El actor de "Al fondo hay sitio" y su mamá hablan sobre el rol del menor en la sintonizada teleserie de América TV, donde interpreta al hijo de la Teresita.

Tras confirmarse su participación en la serie de América TV producida por Estela Redhead y dirigida por Gigio Aranda, Barba Pinillos empezó a ver algunos episodios de temporadas anteriores a fin de familiarizarse con los personajes, sobre todo con el de Teresa Concepción Collazos Camacho.

“Cuando me entero que mi hijo iba a interpretar a Junior, le hice ver algunos episodios de la serie. Le encantaron. Al principio, Rodrigo veía la actuación como un juego, pero luego las luces, el cambio de vestuario, el escenario... lo atraparon. Ahora, solo me queda apoyarlo y ver hasta dónde quiere llegar y orientarlo porque una vez que termina de grabar su rol de Junior se queda en el estudio, no debe confundir roles, en eso estamos trabajando”, señala la progenitora del talentoso niño.

A diferencia de Jr. Wilkinson, quien siempre viste elegante, Rodrigo prefiere vestir de estilo sport, leer cuentos y revistas infantiles, jugar con sus muñecos preferidos: Mario y Buzz Lightyear; además de compartir con sus padres juegos de mesa, como Monopolio Junior y Ludo.

Rodrigo y su juguete preferido, el muñeco It’s Me, Mario. (Foto: Julio Reaño Mesones)

“Me gusta la ropa más simple y no leo The Washington Post”, aclara el menor de siete años, para luego explicar que para interpretar al hijo de Teresita y de Richard Wilkinson Battlefield (Paco Bazán) tuvo que mejorar su pronunciación en inglés.

Estudiante

Rodrigo Barba cursa el segundo grado de primaria. Es un alumno aplicado y responsable, asegura su mamá y explica que cuando no asiste a clases por temas de grabación, que se dan dos veces a la semana para el pequeño, ella justifica la inasistencia y los profesores le envían todo el contenido que avanzaron para que se ponga al día.

“Estoy metida, comprometida con él a mil, enseñándole los textos, ayudándolo a reforzar para que no se retrase. En el colegio, tanto la directora, como la profesora, lo apoyan bastante”, indica Magena.

El pequeño Rodrigo se ha ganado rápidamente el corazón de los actores y del equipo de producción de “Al fondo hay sitio” principalmente el de su mamá en la ficción. “Agradezco haber entrado a un grupo tan bonito, lo quieren mucho, sobre todo Magdyel, Erick, la señora Yvonne y el señor Chuiman. Todos siempre están pendientes de mi hijo, le ayudan, le enseñan a actuar porque él no tiene base actoral. Cuando tenía cuatro, lo quise meter a un taller, pero me dijeron que reciben niños a partir de los nueve”, aclara la madre del menor.

Rodrigo Barba cursa el segundo grado de primaria. Es un alumno aplicado y responsable. (Foto: Julio Reaño Mesones)

Popularidad

A medida que pasan los días, la popularidad del menor crece y en la calle no pasa desapercibido. Durante las grabaciones en exteriores, la gente se le acerca para saludarlo y él responde con alegría y emoción.

“Me gusta todo lo que está pasando, actuar es bonito y, por suerte, voy a grabar en la serie ocho años más”, afirma, completamente convencido.

Magena Pinillos cuenta que conoció a Magdyel Ugaz el día del cásting final, cuando hizo las tomas con Rodrigo. “Me encanta porque cuida mucho que mi hijo haga sus textos bien, está pendiente de él, lo trata con cariño. Me da risa verlos juntos, ella es llena de luz, se viste multicolor, y Junior es tan elegante, bien al trajecito. Cuando llego a las grabaciones me olvido que soy su mamá, ahí su mamá es Teresita”, destaca. “Es divertida, me cae bien, al igual que Natalie (Vértiz)”, añade Rodrigo.

Con su primer pago de “Al fondo hay sitio”, el pequeño actor hizo realidad su sueño de comprarse un Nintendo Switch. “Fue el gasto más fuerte que hizo, pues era algo que deseaba tanto. Lo demás es netamente ahorro para su futuro. Con mi esposo no somos tan jovencitos, nadie sabe lo que puede pasar”, aclara la madre del menor.

Reconoce, además, que tanto ella como su esposo están apoyando a Rodrigo en este proceso, pero si cambia de opinión y decide en un futuro dejar la actuación, también lo apoyarán.

“Rodrigo todavía está chiquito, probablemente la actuación lo abrume más adelante. Si eso pasa, quiero que él sienta que papá y mamá van a estar ahí apoyándolo en la decisión que tome. Si dice que quiere ser científico o piloto, también lo apoyaremos”, subraya Magenta.

Magena Pinillos y su hijo, Rodrigo Barba, actor que interpreta a Richard Jr. Wilkinson en "Al fondo hay sitio". (Foto: Julio Reaño Mesones)





















