Por esa ecuación imprevisible que conocemos como destino, el actor Jerónimo Bosia (Buenos Aires, 1996) terminó, en su primer protagónico para una cadena de streaming, interpretando a un personaje que, así como él, dejaría a su familia, amigos y país para buscar la gloria afuera.

Por supuesto que las circunstancias son distintas, y se lo mencionamos. Bosia, nacido hace exactamente 27 años, es el protagonista de “Ringo. Gloria y muerte”, biopic del legendario boxeador argentino Oscar Bonavena que Star Plus estrenará este 24 de marzo.

Así como el púgil nacido en 1942 dejaría Argentina rumbo a EE. UU. para buscar una revancha que finalmente nunca tuvo con Mohamed Alí, Jerónimo dejó todo para venir a Perú, donde tuvo su debut como actor de televisión en la exitosa serie juvenil “Ven, baila, quinceañera” (América TV).

De eso han pasado ya casi seis años y ese Gael (así se llamaba su personaje en la ficción nacional) hoy evidencia mayor madurez y experiencia. En una conferencia donde Saltar Intro de “El Comercio” participó por Perú, Bosia no puede evitar la nostalgia al recordar su paso por nuestra TV local.

“Desde ya que sí, lo he pensado muy íntimamente como un paralelismo entre Ringo y yo, para asociarlo y comprender un poco más el personaje”, reconoce cuando le hacemos mención sobre la similitud. “Me estás poniendo nostálgico. Sí, (”Ven, baila, quinceañera”) fue mi primera experiencia. Pude viajar, buscar mi carrera y mis oportunidades lejos de mamá”, refiere.

Jerónimo Bosia fue Gael en "VBQ: Todo por la fama".

Una leyenda deportiva

Descrito de mil formas distintas por la prensa especializada en boxeo de su país, Oscar Bonavena surgió, como muchos en su rubro, desde los espacios más humildes. Hijo de un chofer y una lavandera, intentaría probar suerte como futbolista en el club Huracán, pero su condición de pie plano le impidió seguir su sueño. Así pues, se recluiría en el gimnasio para desarrollar algo que terminaría dándole dinero, fama y muerte: su capacidad para tirar (y soportar) golpes de puño.

Durante las casi dos décadas que Bonavena practicó el boxeo –desde su debut amateur en 1958 hasta su último combate profesional en 1976—dicho deporte era distinto al que hoy vemos cada fin de semana en la televisión paga. Menos show y más talento sobre un cuadrilátero. Eso explica que inclusive hoy sigan resonando nombres como los de Joe Frazier o Mohamed Alí, a quienes el argentino enfrentaría tal vez en su mejor momento, pero ante los que se llevó sendas derrotas.

Muhammad Ali y Ringo Bonavena.

Escenas de "Ringo: gloria y muerte" que recuerda la famosa pelea del argentino contra Alí. / Star Plus





"Contar la vida de Ringo fue todo un desafío, es una persona mítica en nuestro país"

En siete episodios, la nueva serie de Star Plus sigue dos líneas temporales para contarnos la vida de Ringo –como apodaron a Bonavena por el parecido que supuestamente tenía su look con el del baterista de Los Beatles—, desde sus inicios amateurs hasta aquel 22 de mayo den 1976 en que murió de un balazo en el pecho en Reno, Nevada.

“Contar la vida de Ringo fue todo un desafío. Es una persona tan mítica en nuestro país que teníamos que cuidar mucho al personaje y mantenerlo inmaculado, pero a la vez teníamos que generar intriga, tensión, emoción. Cómo retratar a un personaje tan famoso fue el principal desafío”, reconoce Nicolás Pérez Veiga, director de la serie en diálogo con Saltar Intro.

A su turno, Delfina Chaves, actriz que interpreta a Dora Raffa, la esposa del peleador en “Ringo. Gloria y muerte” confiesa que en un inicio se sintió sorprendida porque nadie había contado en este formato la vida de Bonavena, aunque cree que tal vez hoy existen mejores condiciones. “Me sorprendió que no se haya contado antes la historia porque la verán entera y es fascinante. Aunque tal vez fue cuando tuvo que ser, porque con la tecnología y la forma de filmar las peleas, siento que llega en un momento perfecto”, indica.

Delfina Chaves en "Ringo: Gloria y muerte". / Star Plus

Caracterizaciones y locaciones

Basta revisar un par de viejos videos sobre Ringo Bonavena en YouTube para darse cuenta que todo en este deportista era portentoso. Su estatura, su musculatura, su rostro, pero sobre todo su verso florido, tal vez cimentado durante su adolescencia en el barrio de Boedo. Sobre lo primero, Jerónimo Bosia es consultado durante la conferencia si acaso el parecido que tiene con su personaje le facilitó en algo el trabajo. También habla sobre el entrenamiento que precisó para que, en pantallas, sus maniobras fueran lo más convincentes posibles.

“Ese parecido y que todos me lo digan me dio una gran seguridad, por lo menos en el Fisic Du Rol. Después, el reto era acompañarlo con la actuación y la composición. Demostrar que estaba a la altura de interpretar dramáticamente esa historia. Ese fue el principal desafío. Además, claro, hubo dieta y entrenamiento de boxeo durante seis meses antes de empezar a grabar”, revela.

Ringo Bonavena inspira nueva serie de Star+.

Las dos líneas narrativas bajo las que se desarrolla esta biopic tienen que ver primero con la formación del púgil, con sus comienzos difíciles en Argentina y sus dilemas personales, y, en segundo lugar, con sus últimos meses en Nevada, cuando se acercó al mafioso Joe Conforte esperando que este le consiga la revancha con el célebre Alí. Fue en dicho ambiente, lúgubre, y absolutamente distante de sus seres queridos, que encontraría la muerte a los 33 años.

En ambas fases la serie de Star Plus refleja un serio intento por ambientar la época. Gimnasios de bajo presupuesto, bares y prostíbulos han sido un reto para los realizadores. “Hubo mucho trabajo de producción, de recrear espacios y lugares, como un prostíbulo en Reno en 1976. El equipo de arte y los showrunners que trabajaron conmigo fueron algo fundamental para que la serie luzca bien. Ese mundo tan fantástico que Bonavena vivió queríamos que esté plasmado en la pantalla”, sostiene Pérez Veiga en otro momento de la conferencia.

Para todo público

Lo primero que uno podría pensar al tener en frente una serie sobre un boxeador tan particular como Ringo Bonavena es si estamos frente a una historia de hombres para hombres. Delfina Chaves entiende que el protagonista aquí es un varón, pero remarca que cada una de las mujeres del elenco se esforzó al 100% para remarcar lo clave que fueron sus personajes en la historia personal de un luchador que saboreó la fama y también mordió el polvo de la lona.

Jerónimo Bosia como Ringo Bonavena. / Star Plus

“El mundo del boxeo es súper masculino, pero la verdad es que mis colegas, tanto Lucía Gandolfo como Constanza Isla, hicieron un trabajo brillante y cada una supo defender desde su lugar la historia y la importancia de estos personajes femeninos alrededor de la vida de Oscar. Creo que, tanto su madre como su esposa supieron acompañarlo y construirlo, motivo por el cual llegó hasta donde llegó”, considera ya en el epílogo de la conferencia virtual.

Finalmente, surgió una pregunta clave: ¿un fanático del boxeo que ya conoce la historia de Ringo Bonavena puede tener la esperanza de encontrar una revelación en la nueva serie de Star Plus? Para Jerónimo Bosia, fanáticos y no fanáticos de Bonavena podrán disfrutar por igual del producto. “Desde ya, todo el público que lo conoce de antes hará sus comparaciones, y después está el público que se va a encontrar con personajes nuevos. Yo creo que lo fundamental es cómo está contada la historia, y lo que a mí me da orgullo aquí es que está contada para ambos públicos”.

Escena de "Ringo: Gloria y muerte". / Star Plus

Finalmente, el director ensaya una respuesta para aquellos que buscan algo más que recordar –como si acaso fuera poco—aquellas inolvidables peleas entre Bonavena y Alí o Frazier. “Con la serie van a descubrir qué pasó en ese vestuario previo al combate con Alí, la noche anterior y también la anterior a esa. Qué pasó en los bares en Nueva York la semana previa a la pelea. Las inseguridades, los miedos, las peleas y los tironeos. Todo ese detrás de escena del tipo más humano antes de pelear con Alí lo verán en la serie. Y eso la hace más original”, finaliza.