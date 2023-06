La vida de Carlos Alcántara (Lima, 1964) está llena de sincronicidades poderosas. A inicios del 2022, durante una muestra de cine latino, en Massachusetts, el artista peruano recibió la propuesta del productor y empresario ecuatoriano Vladimir Soesti para dirigir y actuar en “La China Hereje”. Allí, a miles de kilómetros de distancia, se empezó a gestar la primera radionovela peruana que llegó a Spotify.

“Viajé a Estados Unidos por invitación del director Jorge Ulloa, para la presentación y un conversatorio sobre la película en la que participé: ‘Dedicada a mi ex’ (2019). Fue muy bacán ver cómo un público que no habla español disfrutaba y se divertía viéndola. Al culminar la presentación se me acercó Vladimir, quien es amigo de Jorge. Me contó que tenía una radionovela que quería hacerla en Perú bajo el nombre de ‘La China Hereje’, título inspirado en la composición del uruguayo Juan Pedro López. Carlos Gardel la grabó como tango en Argentina, Julio Jaramillo en Ecuador y Los Romanceros Criollos en Perú”, explica el actor tras aclarar que por este proyecto siente una motivación especial y entrañable. “Los sonidos han marcado mi vida. Me gustan mucho. Desde niño tengo fascinación por hacer ruidos con la boca”, asegura.

“La China Hereje” tiene a la actriz Melania Urbina en el rol principal. Katia Condos, Ebelin Ortiz, Carlos Carlín, Andrés Salas, Armando Machuca y Bruno Odar también forman parte de esta propuesta auditiva que consta de doce capítulos.

“Cuando me dieron el guion y vi los personajes, decidí -sin dudar- que la china debía ser Melania Urbina. Por china, no por hereje (risas). Además de la admiración y el respeto que tengo por su trabajo, me parece que tiene una vasta experiencia como locutora. Este elenco lo formé con actores que tienen experiencia en locutar, hacer doblajes, comerciales, series y radionovelas”, aclara el artífice de “Asu Mare”.

Como pez en el agua

Al igual que Alcántara, Urbina Keller disfruta contando historias con la voz y creando universos divertidos a través del sonido. “Fue un trabajo fascinante, maravilloso. Hubo un ambiente muy bueno, de mucha química. Todo fluyó rápido, grabamos en solo tres días. Luego vino el trabajo de post producción de Vladimir: los sonidos de la llave de la puerta, la ventana, el carro, la respiración, el teléfono. Creó un espacio increíble, divertido, interesante”, destaca la actriz.

“Interpreto a Lorena Bautista ‘La China’, una mamá soltera que cuando llega a la radio a trabajar de asistente de producción, alborota a todo el mundo. Y no lo hace con malicia”, aclara, Melania. “En tu personaje hay una doble lectura y malos entendidos. Tiene belleza, tremendo cuerpazo, y carisma; pero la malinterpretan. Todos los buitres radiales se la quieren levantar y aprovecharse de la situación. Mi personaje, un locutor y celebridad radial conocido como ‘El ‘Principal’, también está detrás de ella. Es el productor y creador de ‘El Mañanero’, el programa radial matutino más famoso del Perú”, añade Alcántara sobre esta historia de pasiones.

La banda sonora

“Bruno Odar también tiene un papel predominante en esta producción. Es el narrador. Es un capo en lo que hace y se deja dirigir. Es un equipo profesional, puntual y versátil. Ha sido una experiencia increíble sacar adelante este proyecto. Me quedo con las ganas de que haya una segunda parte. Ojalá se dé”, subraya el creador de “Asu Mare”.

“La China Hereje” tiene como banda sonora a una importante selección de canciones interpretadas por Eva Ayllón, quien, además, tiene una participación especial en esta satírica historia. Los peruanos Elmer Churampi, trompetista de las afamadas Orquestas Sinfónicas de Dallas y de Boston; y, Aldair Sánchez, joven promesa del criollismo nacional, también colaboraron en la musicalización.