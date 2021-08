Conforme a los criterios de Saber más

Se ha dicho bastante de Chadwick Boseman. Se ha elogiado su trabajo como actor, su relevancia para la inclusión de los afroamericanos en las cintas de Hollywood, se ha recordado que Denzel Washington ayudó a pagarle los estudios. Incluso, los más presurosos han ensayado teorías sobre lo que pasará con la saga de “Pantera Negra”. Sí, se ha dicho mucho, pero todavía no es suficiente.

No se ha contado, por ejemplo, de la vez que amenazó a una mujer con un cuchillo en “All my Children”, o aquella que participó en esa hacedora de futuras estrellas llamada “La ley y el orden” de donde surgieron Jessica Chastain, Philip Seymour Hoffman, John Krasinski, entre otros. Pasa desapercibido también el cortometraje en blanco y negro “Lady Like” del 2006 y la cinta “Express” del 2008 donde encarnó a un jugador de fútbol americano. El pasado de Boseman está marcado por papeles de gran conflicto personal, encarnó personajes que debían ser hitos de cambios como en “42” donde interpretó al primer jugador afroamericano profesional de béisbol o en “Get on up” donde se convirtió en el padrino del soul: James Brown.

Si bien el papel que lo volvió mundialmente famoso sería en Pantera Negra, hay que dejar en claro que Boseman era un actor capaz de bailar y de cantar, de conmover en un drama de familia o de llenar de esperanza interpretando a un deportista que debe enfrentarse a la discriminación racial.

Para entender la dimensión de lo que significó Pantera Negra, la BBC de Londres suelta una cifra clara: “100 películas más taquilleras de la historia en Estados Unidos y mostró que solo 8 de esas 100 películas tenían a un protagonista no blanco. Y en seis de esas películas el protagonista fue el mismo: Will Smith”.

A principios de este siglo otro superhéroe de Marvel llegó al cine. Blade era un cazador de vampiros interpretado por Wesley Snipes que resultó en un éxito de crítica y taquilla que tuvo dos secuelas, pero se trataba de una historia oscura que no reivindicaba necesariamente a la comunidad afroamericana. Por el contrario, “Pantera Negra” mostraba un héroe que no solo era bueno con los puños, sino que era el líder de la nación más avanzada del planeta.

“Se puede ver en la industria que la gente empieza a invertir dinero en películas donde nosotros (la comunidad negra), somos los actores y directores. Eso es un gran cambio que Black Panther ha culminado”, llegó a decir Boseman tratando de entender el fenómeno en que se convirtió su película.

Tal vez el heroísmo de Boseman supera largamente las hazañas de su personaje enfundado en traje de vibranium. “La estrella estuvo batallando en secreto contra la enfermedad mientras filmaba la película que nos emocionó a todos. Trabajó en medio de cirugías y quimioterapia. Coraje, fuerza, constancia. Luchó en secreto por su vida mientras inspiró a una generación de niños y niñas”, escribió en una columna en el medio USA Today la periodista Cydney Henderson.

Ya sea de manera conciente o no, Boseman tuvo papeles que exaltaban a la comunidad afroamericana, como si cada trabajo emprendido fuera una carta de reivindicación y de ánimos a los suyos. Por ejemplo, en “Marshall”, del 2017, tuvo ocasión de ponerse en la piel de otra figura histórica como Thurgood Marshall, el primer juez afroamericano del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Un héroe lucha en silencio y eso hizo Boseman, Un héroe inspira y hace creer que lo mejor está por venir, y eso hizo Boseman, Un héroe se sacrifica y da lo mejor de sí mismo, y eso hizo Boseman. Tal vez ahora nos fijemos en el vacío que su ausencia deja, pero quizá mañana seamos capaces de entender todos lo mucho, muchísimo que hizo en tan poco tiempo.

---------------------------------------------------

Esta nota escrita por el periodista Daniel Goya fue publicada inicialmente el 28 de agosto del 2020 a las 9:39:00 a.m.. Al cumplirse un año de la muerte de Chadwick Boseman, ha sido republicada el 28 de agosto del 2021 a las 9:50:00 a.m..

VIDEOS RELACIONADOS

“Black Panther” (“Pantera Negra”, 2018) - tráiler

"Black Panther" ("Pantera Negra", 2018) - tráiler

Chadwick Boseman: estas son las películas que grabó pese a su enfermedad

Chadwick Boseman pese a que fue diagnosticado con cáncer continuó rodando increíbles películas.