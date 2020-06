A propósito del Día del padre, recordamos a actores famosos que han trabajado juntos en la pantalla grande. Además de tener un vínculo consanguíneo, comparten el amor por la actuación y el arte y fama mundial.

Jaden y Will Smith

Will Smith (50) y su esposa Jada Pinkett-Smith (47) se casaron el 1997 y fruto de su amor nació Jaden Smith (19) y Willow Smith (17). El actor, además, tuvo un hijo con su exesposa Sheree Fletcher, al cual llamaron Trey Smith (25).

Pese a que Will Smith ha impulsado la carrera de su hijo Jaden, estos solo han trabajado en dos películas, una con mejor suerte que la otra.

Jaden Smith debutó en el cine con tan solo ocho años de edad junto a su padre en la reconocida película “En búsqueda de la felicidad” (2006).

La película, que resultó siendo un éxito, muestra la lucha constante de un padre, golpeado por la crisis y la bancarrota, por salir adelante junto a su pequeño hijo. La historia está basada en la vida real de Chris Gardner.

Posteriormente, Jaden Smith actuó como protagonista en la nueva versión de Karate Kid, la cual fue producida por Will Smith y Jada Pinkett-Smith.

En el 2013, Jaden Smith volvió a actuar con su padre luego de 7 años en la película “After Earth”, la cual recibió duras críticas y resultó siendo un fracaso.

Jerry y Ben Stiller

Padre e hijo han participado en varias películas juntos; como “La mujer de mis pesadillas”, “Zoolander” y “Pesos pesados”. Su aparición más conocida fue en la primera de estas, del 2007, donde actuaron como padre e hijo.

Charlie y Martin Sheen

Ambos padre e hijo protagonizaron “Wall Street” y “Cadence”. Martin Sheen, conocido el filme “Apocalypse Now”, es el padre del famoso actor Charlie Sheen, quien actuó por más de 10 años en la comedia “Dos hombres y medio”.

Kirk, Michael y Cameron Douglas

Padre, hijo y nieto actuaron juntos en la película de 2003 “It Runs in the Family”.

Scott y Clint Eastwood

Scott ha actuado en muchas de las películas de su padre haciendo algunos cameos en filmes como “Gran Torino”, “Invictus” y “Trouble With The Curve”.

Brendan y Domhnall Gleeson

Ambos actores participaron juntos en la saga “Harry Potter”, Brendan como Ojoloco Moody y Domhnall como Bill Weasley. Cuatro años después de actuar en “Las reliquias de la muerte”, compartieron una escena en “Calvary” (2014).

Lloyd y Jeff Bridges

Padre e hijo actuaron juntos en “Blown Away” en 1994 y en “Tucker: The Man and His Dream”.

Donald y Kiefer Sutherland

Estos reconocidos actores también han actuado juntos en diversas películas como “Forgiven”, “Max Dugan Returns” y “A Time To Kill”.

Tom y Colin Hanks

El hijo del actor también ha trabajado con su padre y al igual que en la vida real, fueron padre e hijo en la película “The Great Buck Howard”.

Alexander y Stellan Skarsgård

Padre e hijo participaron en el drama “Melancolía” de 2011, escrita y dirigida por Lars von Trier.