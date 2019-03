"Dora y la ciudad perdida": Eugenio Derbez envía un saludo a Perú | VIDEO

Nickelodeon liberó el sábado el primer tráiler de la que será la película de su recordada serie animada "Dora, la exploradora". Este personaje llega a la pantalla grande de la mano de Paramount Pictures. Además de Isabela Moner, la película incluye la participación de Eugenio Derbez.

► "Dora y la ciudad perdida" lanzó su primer póster oficial

► Película de "Dora, la exploradora" estará centrada en Machu Picchu y la cultura inca



Eugenio Derbez, quien envió un saludo a sus fans en el video que pueden apreciar en la parte superior de este artículo, interpreta al explorador Alejandro Gutiérrez; que acompañará a Dora y Diego en una nueva aventura.

A continuación, dos nuevas imágenes de la cinta:

Eva Longoria, Isabela Moner y Michael Peña. Foto: Paramount Pictures. difusión

El elenco de Dora la exploradora. Foto: Paramount Pictures. difusión

"Dora y la ciudad perdida", cinta protagonizada por Isabela Moner, mostrará a Dora enfrentarse a la ardua tarea de empezar el instituto. Sin embargo, incapaz de dejar atrás su faceta de exploradora, la protagonista tendrá que embarcarse en una nueva travesía para rescatar a su madre y a su padre.

HABLA EL ELENCO

Isabela Moner: "Al crecer, me sentí unida a Dora, en el sentido de que ella hablaba tanto inglés como español. Entonces, de muy joven, tenía el mismo corte de cabello, ¡así que todos me llamaban Dora! Cuando me enviaron el guion dije 'tengo que hacer esto. he sido ella toda mi vida'".

Eugenio Derbez: "Como toda gran película familiar, los padres se divertirán tanto como sus hijos. ¡Mucho humor y mucha acción! No puedo creer cuán talentoso es el elenco. Luego de la primera noche de filmación, fui con mi esposa y dije 'estoy preocupado, voy a tener que ser incluso mejor, ¡porque estos chicos son realmente buenos!".

Eva Longoria: "Estuve emocionada de unirme a este elenco y hacer mi parte para traer la historia de Dora a la vida. Ella ha sido un modelo a seguir muy positivo para los niños alrededor del globo. La película es muy divertida y tiene mucho corazón, y no puedo esperar para que las audiencias la disfruten".

MÁS SOBRE LA CINTA

Isabela Moner es una joven actriz estadounidense, de madre peruana, quien personificará a la protagonista de "Dora, la exploradora", como parte de una producción que mostrará diversos aspectos de la cultura latinoamericana.

"Dora y la ciudad perdida" cuenta también con la participación de los actores Eva Longoria, Michael Peña, Benicio del Toro, entre otros. La película llegará a los cines de Perú el 15 de agosto del 2019.