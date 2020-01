París [EFE]. El cineasta estadounidense Spike Lee presidirá el jurado de la próxima edición del Festival de Cannes, que comenzará el próximo 12 de mayo en esa ciudad de la costa mediterránea francesa, indicó este martes la organización.

Lee, que sustituye al frente del jurado al mexicano Alejandro González Iñárritu, “ha firmado numerosos filmes convertidos en objetos de culto y ha aportado al cine contemporáneo los interrogantes y las revueltas de la época sin olvidar nunca dirigirse al público al que, película tras película, ha sensibilizado con sus causas”, señaló Cannes en un comunicado.

Junto al resto del jurado, que será conocido a mediados de abril, Lee entregará la Palma de Oro del certamen el próximo 23 de mayo.

El Festival recordó que Spike Lee levantó su puño en señal de protesta y rindió homenaje a Robert Mitchum con las palabras “amor” y “odio” grabadas en sus anillos en su entrada en la gran sala de Cannes en 2018.

Le cinéaste américain Spike Lee présidera le Jury du 73e Festival de Cannes! Cannes est une terre d'accueil pour ceux qui (r)éveillent les esprits et la personnalité flamboyante de Spike Lee promet beaucoup. Quel Président sera-t-il? Rendez-vous à Cannes!

“A lo largo de toda mi vida, las cosas felices me han llegado de forma inesperada. Cuando me llamaron para presidir el jurado de Cannes en 2020 no me lo creía, estaba al tiempo feliz, sorprendido y orgulloso”, aseguró el director, guionista y actor en una declaración enviada por los organizadores.

Consideró a Cannes “el mayor festival del mundo” y aseguró que ha tenido un gran impacto en su carrera, hasta el punto que “ha moldeado” su trayectoria en el cine mundial.

El director asegura que será “la primera persona de la diáspora africana que presidirá el jurado de Cannes y de un gran festival”.

Lee regresó a la competición del Festival de Cannes en 2018 con “Blackkklansman" tras 22 años de ausencia, una película en la que se infiltró en el Ku Klux Klan y que se alzó con el Gran Premio, antes de aportarle su primer Oscar, al mejor guión.

El Festival recordó que Spike Lee "es más que nunca apreciado" y que Cannes, "tierra de acogida natural es un altavoz mundial para quienes despiertan los espíritus y ponen en cuestión cada una de sus posturas y sus convicciones".

En 1986 Lee logró el premio joven de la sección Quincena de Realizadores de Cannes con su primera película, “She’s Gotta Have It” y al año siguiente “Do the Right Thing” figuraba en la selección oficial.

"No tengo aquí ni el tiempo ni el espacio para describir la explosión cinematográfica que eso engendró y que se siente todavía 30 años más tarde", dijo Lee.

En 1991 volvió a la competición con “Jungle Fever” y su cine volvió a verse en Cannes en 1996, con “Girl 6”, proyectada fuera de competición, tres años más tarde con “Summer of Sam”, en la Quincena de Realizadores, y en 2002 con “Ten minutes older”, en Una cierta mirada.