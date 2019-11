¿Cómo llega a ti la propuesta para trabajar en “Dedicada a mi ex”?

Esta película se hizo hace dos años. Llega a Tondero un mensaje de que querían contar con mis servicios unos chicos que estaban haciendo su primera película y que pertenecían a un grupo de una plataforma que se llama Enchufe TV. No tenía idea de qué se trataba, nunca había visto sus videos. Así que lo primero que hice fue buscarlos en internet y me encontré con una cosa súper divertida, una plataforma de sketches de comedia muy física de muchos efectos, muy simpática. Y dije qué bacán, quiero hacer esto de todas maneras. Leí la sinopsis, el guion, y dije que sí a ojos cerrados, porque me pareció una buena oportunidad de entrar a un código distinto.

Ellos te conocían por tus trabajos previos…

Por “Pataclaun” y por “Asu Mare”, también. Me imagino que es una cuestión también de apuntar a una película regional y jalar a actores de países donde pudiera funcionar. Y encajaba con el personaje que me ofrecían.

¿Cuál es tu personaje?

Mi personaje es Néstor, un rockero viejo venido a menos que terminó cantando en una iglesia cristiana.

¿Y qué es lo que quiere Néstor en la historia?

Lo que nunca logró. Estar en una banda de rock. Es un músico que solo sabe dos acordes.

El elenco cuenta con la participación de los integrantes de Enchufe TV.

¿Existe un humor latinoamericano o cada país maneja códigos propios que no siempre funcionan en otros lados?

Creo que depende de los temas. Hay temas que se pueden manejar a nivel mundial, incluso. Temas familiares, por ejemplo. Problemas existenciales, eso es igual en todo el mundo. El lenguaje en el humor es que lo puede cambiar, creo yo. Porque lo que hacemos acá es muy parecido a lo que hacen en Argentina, porque viene de allí. Nuestro humor, que hemos conocido en televisión, viene de Argentina, los libretistas de “Risas y Salsa” eran argentinos. Después llegaron las producciones de México. Pueden cambiar las jergas, las palabras, pero la comedia es un lenguaje universal. Es lo que yo siento.

El equipo de Enchufe TV está dando el salto al cine ya con 20 millones de seguidores que seguramente verán su película. Y es su primera película. Antes era mucho más difícil saber si una primera cinta tendría acogida o no. ¿Está cambiando la manera de hacer cine?

Hay miles de formas de hacer cine. Creo que es necesario tener las ganas de contar una historia bajo ese lenguaje, porque también podrías hacerlo desde otra plataforma como la televisión, hacer un documental o para internet. Pero creo que la gente de Enchufe ha logrado finalmente lo que querían hacer. Ellos estudiaron cine, son cineastas. Yo no lo soy, yo estoy haciendo cine, me dedico al cine exclusivamente, hago películas, pero la palabra cineasta o cinéfilo son palabras mayores. Ellos saben de directores, de guionistas. Yo no sé de directores, de películas, no tengo mucha cultura fílmica. Sin embargo, me fascina el cine, me fascina hacerlo. Es mi profesión. No soy una persona entendida en esto, pero estoy aprendiendo. No sé si queda claro porque hay muchos que dicen “eso no es cine”. O sea, si yo no estoy haciendo cine ¿qué estoy haciendo?

La trama es obre un chico que arma una banda de rock para ganar un concurso de música y con el premio ir a visitar a su ex novia.

¿Cuál es el argumento de las personas que dicen que lo que haces no es cine?

No sé, siempre dicen eso. Por ejemplo, decían que las primeras dos “Asu Mare” no eran cine. Yo estoy filmando actualmente una película, ayer estuve en el Callo, estábamos trabajando como siempre lo hacemos, muy profesionales, no estamos hueveando. Estábamos haciendo una película, mucho trabajo. Y pasa una persona, una mujer, y gritó “¡El cine está partido! ¡Ya no es cine! ¡Cineastas Armando Robles Godoy! ¡Federico García!”, eso gritó. Yo nunca entendí por qué pasó delante de nuestras cámaras, pero esta mujer gritó eso y nunca entendí qué la llevó a gritar eso. ¿El cine está partido? Yo no siento que esté partido. El cine es cine. Cine bueno, cine malo, cine mediocre, comedia, todo es cine, pero que esté partido y que los de antes sí eran cineastas y los de ahora no, me parece un poco caprichoso.

¿Y te molesta eso?

Me molesta la falta de respeto, no lo que digan pero sí la falta de respeto. Ni siquiera es el intento de acercarse a conversar. “Oye, sabes, yo pienso que tú tal cosa” y se conversa. Yo no soy el culpable de nada. No estamos jugando a hacer cine.

¿Qué te llevas de la experiencia de hacer Dedicada a tu ex?

La película es muy interesante porque tiene una gran variedad de actores de otros países, locaciones. Es una película de Enchufe, claramente. No hay una sola palabra que esté improvisada. No hay nada que aparezca en la película que no esté escrito. Y eso para mí fue un crecimiento, un aprendizaje. Todos los movimientos, los tiros de cámara, todo está estructurado. No hay un solo compadre que tú lo veas improvisando, y eso para mí fue un gran aprendizaje. Yo estaba acostumbrado a otro tipo de comedia, con un margen de improvisación, pero me di cuenta que también se puede conseguir con una buena estructura y con un guion inteligentemente escrito.

La película se filmó hace dos años, pero recién se estrena oficialmente.

¿Cómo construiste a tu personaje para esta película?

Yo me lo imaginé como los rockeros que yo veo acá en Lima. La imagen física del personaje me la plantearon ellos. Llegué y me mostraron que me querían colocar un aplique en el cabello. Y cuando me miré me parecía bastante a Tavo Castillo (de Frágil) y yo lo conozco a Tavo y le tengo mucho respeto. Pero, muchos rockeros hasta ahora mantienen una imagen medio antigua como de los setentas, ochentas, y me parece paja. Luego acerca de la ropa, mantenía la casaca rockera y abajo usaba unos pantalones y camisa antiguos, y le metí una caminada al personaje para que evidencie que le dolía la cadera.

¿Cómo fue la relación con los actores más jóvenes?

Yo aprendo de todos. Ahora, con la película que estoy filmando actualmente estoy trabajando con actores jóvenes, una generación que yo no conozco, pero que otras persona sí, porque ya llevan tiempo en el teatro. Trato de aconsejar dentro de lo que yo sé, para que tenga mayor fluidez lo que estamos haciendo. Yo no aconsejo cómo es que hay que actuar, yo doy tips como: “registra lo que acabas de hacer porque luego hay que repetirlo en otro plano”, “toma las cosas con calma, si te trabaste quédate quieto”, “esto es cine, se puede cortar, se puede editar”. Esas son cosas que sí puedo aconsejar porque vengo haciendo cine seguido y yo miro mucho, porque quiero dirigir y estoy a un pasito de dirigir.

El director Jorge Ulloa es el mismo que dirigió "Asu mare 3"

¿Qué te gustaría dirigir?

Nada de comedia, tengo ganas de dirigir temas personales, medio pastrulos. Pero tengo las ganas.

¿Qué te atrae de dirigir?

Todo un cúmulo de experiencias desde que empecé en esto. Siempre he querido dirigir, tengo esa visión desde que hice mi unipersonal, porque necesitaba algo mío: yo lo quiero así, pongo esta luz, pongo esta música, digo este texto. Tengo ganas de contar, pero como no escribo tengo que aprender a hacer el guion. A veces le cuento a mi hijo Gianfranco, que es cineasta, cosas que me pasaban de chibolo y se muere de la risa, Me dice que deberían contar eso. Y creo que voy a empezar a trabajar con él porque él sabe de guion. Sobre todo me jala mucho el tema colegio, educación, en todo el sentido. Yo vengo de una mala educación. No tuve suerte. Ahora hay colegios alternativos donde no se deja pasar el talento ni la creatividad de los niños. Vengo de una época en la que había colegios donde se reprimía la creatividad y se mutilaba el talento. Yo quiero, con humor y con denuncia, hacer una película con el tema de la educación en el Perú.