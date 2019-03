John David Washington protagonizará la nueva película de Christopher Nolan

El actor estadounidense John David Washington, que destacó el año pasado en la película "BlacKkKlansman", protagonizará la nueva cinta del cineasta británico Christopher Nolan, informó este martes el medio especializado Variety.



Además de ser el elegido por Spike Lee para encabezar el reparto de "BlacKkKlansman", John David Washington ha participado en películas como "The Old Man & the Gun" y "Monsters and Men" (ambas de 2018) y en la serie "Ballers".



El fichaje de este actor es prácticamente el primer detalle que se conoce de este proyecto de Nolan, que se está desarrollando bajo el máximo secreto.



El estudio Warner Bros. informó en enero que esta película, todavía sin título, llegará a los cines el 17 de julio de 2020.



Nolan ha escrito el guion de este largometraje, del que aún no se sabe la premisa, y figurará como productor junto a su esposa Emma Thomas.



Esta película supondrá el undécimo filme en la carrera de uno de los realizadores más influyentes y populares del cine contemporáneo, cuya última cinta, hasta la fecha, fue el drama bélico "Dunkirk" (2017).



Nolan contaba en "Dunkirk", desde diferentes puntos de vista, la denominada "Operación Dinamo", el rescate de soldados belgas, franceses y británicos rodeados por el ejército nazi a finales de mayo de 1940.

Mark Rylance, Kenneth Branagh, Tom Hardy, Cillian Murphy y Harry Styles lideraban el reparto de esa cinta que consiguió tres galardones en los Oscar: mejor montaje, mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido.



"Memento" (2000), "Inception" (2010) o "Interstellar" (2014) son otros títulos destacados de la filmografía de Nolan, quien alcanzó la cima de su popularidad gracias a la alabada trilogía de Batman compuesta por "Batman Begins" (2005), "The Dark Knight" (2008) y "The Dark Knight Rises" (2012).



Nolan fue nominado en cinco ocasiones en los Oscar, pero nunca se ha llevado la estatuilla de la Academia de Hollywood.