Este lunes se confirmó la muerte de Nancy MacKenzie, la reconocida actriz de doblaje que le dio vida durante 15 temporadas a Marge Simpson en Latinoamérica. La artista peruana falleció a los 81 años y, hasta el momento, se desconocen las causas de su deceso.

Tras esta noticia, varios compañeros de la intérprete se han pronunciado en sus redes sociales, uno de ellos fue Humberto Vélez, quien le dio voz a Homero Simpson en español . Él dejó un extenso mensaje donde recordó todas las aventuras y luchas que pasaron juntos.

“Muchas horas juntos, de trabajo, de viajes. Toda una vida. Me duele mucho tu partida, pero celebro tu forma de gozar, de ser libre, de vivir la vida con plenitud . Gracias por escucharme siempre, por tu apoyo incondicional en el problema sindical que atravesamos juntos. Gracias por las risas, los debates, las confidencias, por transitar conmigo esta parte la vida. Fuiste, eres y serás una parte fundamental del proyecto laboral más importante de mi trabajo. Eres muchas cosas. Eres mi esposa, Marge”, escribió en Instagram.

Lalo Garza, el reconocido actor que estuvo tras la voz de Krillin en Dragon Ball, también dijo sentirse triste ante el fallecimiento de Nancy MacKenzie, una gran amiga que encontró en el mundo del entretenimiento.

“Con gran dolor, hoy me toca despedir a una grande del doblaje. Una mujer alegre, fuerte y talentosa que seguramente pasará a la historia como la peruana más mexicana . Descanse en paz, Nancy McKenzie, voz de Marge Simpson y una infinidad de personajes más. Mi corazón está triste”, relató en su cuenta de Twitter.

Como se recuerda, en un inicio, la actriz peruana rechazó el papel de Marge Simpson debido al “peinado tan feo” que tenía el personaje; sin embargo, llegó a cambiar de opinión ante el empuje de sus compañeros, quienes la alentaron a que pruebe con la serie unos meses.

“Me dijeron que probara un tiempo y ahora soy parte de una gran familia, con la que me he llegado a encariñar”, sostuvo en una de sus tantas entrevistas.

¿En qué proyectos trabajó Nancy MacKenzie?

La locutora estuvo en el cine y la televisión con más de 800 doblajes, algunos de ellos fueron: