A casi dos décadas del estreno de la ópera prima de Josué Méndez y uno de los mejores filmes de la historia del cine peruano, Sibille Eslava rememora detalles de su creación.

“No tuvo un gran estreno, no fueron a verla más de 50 mil personas, sin embargo es la que más reconocimientos tuvo. La película se hizo mucho más famosa con los años, gracias a la piratería. Hasta ahora hay taxistas que la recuerdan. Cuando subo a un taxi me la mencionan”, asegura el artista nacional.

Conocida por algunos como el Taxi Driver peruano, “Días de Santiago” fue exhibida en importantes festivales internacionales. Pietro Sibille fue premiado como Mejor actor en el Festival de Cine de Lima y en los festivales internacionales de Bratislava y de Buenos Aires. El largometraje peruano de presupuesto austero consiguió 30 premios en total.

Construcción del personaje

Para construir y entender a Santiago, Pietro Sibille recurrió al hombre que inspiró esta película: al férreo excombatiente de la Marina de Guerra del Perú, de quien recibió entrenamiento físico de exigencia militar y compartió amenas e interminables charlas.

“ Tuve la suerte de conocer al Santiago real. Ese era su verdadero nombre, pero su apellido no era Román . Durante casi dos meses elaboré mi personaje estrechamente con él. En ese entonces, Santiago trabajaba en La Molina cuidando la casa del futbolista Flavio Maestri, quien jugaba en Chile. Cuando lo visitaba me quedaba a dormir, y al día siguiente me hacía un entrenamiento militar personal, me enseñaba cómo coger un arma, cómo patrullar. Salíamos a correr a las cinco de la mañana. Me contaba lo que vivió en el Conflicto del Cenepa entre Perú y Ecuador. Eran historias impactantes, fuertes”, recuerda.

“Traté de coger todos los detalles que me daba, pero también los que estaban en el guion. Si bien es cierto, gran parte de la historia está construida en base a las vivencias de Santiago, también hay algo de ficción“, aclara.

En el largometraje de Méndez no existen los flashback. Los saltos del tiempo en la mente de Santiago están expresados a través del blanco y el negro. Las memorias de la guerra solo están en la cabeza del perturbado exmilitar.

Sibille, detalla, además, que la frase que su personaje repite constantemente en el filme, fue tomada del verdadero Santiago: “Todo tiene su orden, todo tiene su razón de ser. Sin orden nada existe. Yo soy el hombre y tú eres la mujer”.

“Era exageradamente metódico, siempre creía que alguien lo estaba siguiendo y no se trataba de una paranoia. Estaba seguro de eso. Siempre estaba vigilante, atento. Traté de captar todos esos detalles, la tensión en su cuerpo, su rostro, la turbación. Fue un trabajo intenso”, recuerda el actor.

Mayor exigencia

Asimismo, señala que la escena que grabó el último día del rodaje, en un cerro de Villa María del Triunfo, marcó sus recuerdos por la gran intensidad y exigencia física.

“Se grabó por la noche, durante varias horas. En esa escena, Santiago prende una fogata enorme y empieza a simular que está en la guerra, entrenando, patrullando. Se imagina que tiene un fusil en las manos, se tira al piso, rampea, grita, se lanza. No se sabe si es real o está alucinando. Fue una escena fuerte, intensa, duró varias horas. Cuando me saqué los borceguíes (botas), que me apretaban, tenía heridas. Gajes del oficio”, acota.

“A Santiago, quien me acompañaba en los entrenamientos y en las grabaciones, le gustó cómo lo interpreté. Y muchos taxistas se sintieron identificados con el personaje. Hasta el día de hoy, cuando subo a un taxi, lo mencionan, me felicitan. Y para un actor no hay mayor satisfacción y premio que ese”, subraya.

Días de Santiago llegó a las salas peruanas el 30 de setiembre del 2004. Junto a Pietro Sibille actuaron Milagros Vidal, Marisela Puicón, Ricardo Mejía, Lili Urbina, Alhelí Castillo, Ivy La Noire, Erick García, entre otros.