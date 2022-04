Con mucha música, aventuras emocionantes y grandes sueños, llegó este viernes a Disney+ la nueva película original del servicio de streaming: “Nate, mejor tarde que nunca”.

El filme de acción real sigue a Nate Foster (Rueby Wood), un chico de 13 años que sueña con actuar en Broadway. ¿El problema? Ni siquiera le dan un papel en la obra escolar. Pero cuando sus padres se van de la ciudad, Nate y su mejor amiga, Libby (Aria Brooks), se escapan a la Gran Manzana para probarles a todos que estaban equivocados. Allí, un encuentro casual con Heidi (Lisa Kudrow), una tía de Nate con la que había perdido el vínculo, le da un giro a su viaje y juntos deben aprender que las mayores aventuras de la vida son tan grandes como los propios sueños.

“Nate, mejor tarde que nunca” está basada en la novela del mismo nombre

“Nate, mejor tarde que nunca” es una adaptación de la exitosa novela de 2013 “Better Nate Than Ever”, del escritor Tim Federle, quien se inspiró en sus propias experiencias de cuando era niño en Pittsburgh y le encantaba ir al teatro.

El libro fue el primero de una galardonada trilogía, elogiada en el diario The New York Times por el compositor y productor Lin-Manuel Miranda, quien lo describió como “una maravillosa evocación de lo que es ser un niño al que le gusta el teatro”.

Federle creó y produjo ejecutivamente la serie original de Disney+ “High School Musical: El musical: La serie” y haciendo su debut como director de su propia adaptación cinematográfica de “Better Nate Than Ever, Federle” ve sus logros como una validación de su propia infancia, en la que, como en el caso de Nate, estaba esperando que pasara algo.

Un protagonista que cumplió su sueño actoral

La búsqueda del actor perfecto para dar vida al carismático personaje de Nate Foster no fue una tarea sencilla. Cuando los realizadores conocieron a Rueby Wood, vieron en él una espontaneidad y un talento únicos.

El actor fue uno de los primeros en audicionar, cantando una canción del musical Wicked. “Fue muy despreocupadamente sí mismo. No tenía un solo crédito cinematográfico ni de televisión, pero vi en él a ese chico de teatro que es capaz de prestar atención, mostrarse tal cual es, cantar bien fuerte y bien agudo, pifiar y seguir cantando, que es exactamente como es este personaje”, recuerda Federle.

Wood regresó seis o siete veces a audicionar, y en cada una de ella sabía la letra de memoria y aceptaba con facilidad la dirección. “Una de las cosas más emocionantes que se pueden hacer en esta profesión, cuando uno está en una posición de autoridad, es abrir las puertas de par en par y dejar entrar corriendo a la próxima generación. Y él no entra corriendo, entra bailando. Creo que va a inspirar a muchos pequeños Rueby Wood que andan por ahí”, concluye Federle con emoción.

“Nate, mejor tarde que nunca” cuenta con un elenco destacable

Acompañan a Rueby Wood en la película un elenco de talentosos actores y actrices, dando vida a entrañables personajes. En la historia, Nate recibe el incentivo para ir a Broadway de su mejor amiga Libby, interpretada por la actriz Aria Brooks. La chispa y el apoyo incondicional de Libby son inspiradores para Nate. Cuando llegó el momento de elegir una actriz para el papel, Federle quedó impresionado con Brooks, oriunda de Atlanta. “Tiene un timing incomparable para el humor. Ella y Rueby audicionaron juntos por Zoom, ya que no podíamos ponerlos en una misma habitación. Cuando llegaron al set el primer día, se convirtieron en mejores amigos instantáneamente”, relata el director.

La película también cuenta con la participación de la reconocida actriz Lisa Kudrow (Friends), quien interpreta a la tía de Nate. Kudrow se sintió atraída rápidamente por el guion y conectó con las vivencias de Nate y de Libby en torno al teatro. El elenco incluye, además, al actor Joshua Bassett, protagonista de la serie original de Disney+ “High School Musical: El musical: La serie”.

“Nate, mejor tarde que nunca” también cuenta con la actuación de notables nombres de Broadway: el matrimonio en la vida real de Michelle Federer (New Amsterdam, The Defenders) y Norbert Leo Butz (Dirty Rotten Scoundrels, Catch Me If You Can); Brooks Ashmanskas (The Prom, Martin Short: Fame Becomes Me); Priscilla López (A Day In Hollywood/A Night in the Ukraine, A Chorus Line); Krystina Alabado (Mean Girls, American Psycho); y Kayla Davion (Tina: The Tina Turner Musical, King Kong).

