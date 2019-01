Oscar 2019: conoce aquí a los nominados en la categoría Mejor actor

Los actores que brillaron en la última temporada serán reconocidos en febrero con el premio más deseado por el gremio: los Oscar. Este martes se anunciará a los nominados y con ello empezará la cuenta regresiva para conocer el veredicto final de la Academia.

Tras los resultados de los Globos de Oro, los Critics' Choice Awards y el premio del sindicato de productores, algunos ya tienen claro el panorama para esta categoría de los Oscar 2019.

►Alfonso Cuarón y Bradley Cooper entre nominados a los Director Guild Awards

►Oscar 2019: SAG Awards acusa a la Academia de intimidar a los actores



Christian Bale por su rol en "Vice" es uno de los posibles nominados. Así como también Rami Malek por su interpretación de Freddie Mercury en "Bohemian Rhapsody" y Bradley Cooper en el musical que marcó su debut como director, "A star is Born".Viggo Mortensen (con "Green Book") también es uno de los más voceados para la lectura de nominados.

La ceremonia en la que se revelará la lista comenzará a las 8:20 a.m. (hora de Perú, Ecuador, Panamá, México/ Zona ET). Podrás seguir en vivo la transmisión aquí:

EN VIVO: anuncio de nominados Oscar 2019. (Fuente: YouTube)

Lista completa de nominados a los Oscar 2019 en la categoría Mejor actor:

(Actualización en vivo)

►En la entrega de los Oscar 2019 el show debe continuar... sin presentador

►"Green Book" gana en los PGA Awards y se abre camino hacia los Oscar 2019

Entre los voceados en las predicciones previas a la lectura de nominados de los Oscar 2019 destacaban:

Christian Bale (Vice)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Bradley Cooper (A star is Born)

Viggo Mortensen (Green Book)

John David Washington (BlacKkKlansman)

Ethan Hawke (First Reformed)

Willem Dafoe (At Eternity’s Gate)

Robert Redford (The Old Man & the Gun)