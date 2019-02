Oscar 2019: ¿cuántas nominaciones tiene Netflix?

Este domingo se realizará la 91 edición de los premios Oscar 2019 y por primera vez, Netflix consiguió 15 nominaciones por las siguientes películas y documentales: “Roma”, “La balada de Buster Scruggs”, "End Game” y "Period. End of Sentence". Esto demuestra que la plataforma de streaming ha comenzado a consolidarse como una de las grandes productoras de cine de la actualidad.

Esta situación ha logrado marcar un hito en Hollywood. “Roma” está teniendo una increíble racha, ya que después de triunfar en los Globo de Oro, donde consiguió los premios a mejor película extranjera y mejor director, espera alzarse con las estatuillas en los Oscar 2019.

“Roma”, la favorita de los Oscar 2019

La película de Alfonso Cuarón empató en nominaciones con “La favorita”. Ambas cintas se disputarán las estatuillas a mejor película y mejor director.

“Roma” es un caso singular para Hollywood, ya que la cinta no fue estrenada de forma convencional. Para poder postular al Oscar 2019, la Academia exige que una película haya sido exhibida en alguna sala de cine del condado de Los Ángeles durante siete días consecutivos.

Los ejecutivos de Netflix cumplieron con ese requisito y la película de Alfonso Cuarón fue exhibida en varios cines de Los Ángeles, Nueva York y México. Entonces esto le dio la posibilidad que la producción pueda postular para los Oscar y sea nominada.

En ese sentido, “Roma” tiene 10 nominaciones en las siguientes categorías:

Mejor película

Mejor película extranjera (México)

Mejor director (Alfonso Cuarón)

Mejor actriz (Yalitza Aparicio)

Mejor actriz de reparto (Marina de Tavira)

Mejor guión original

Mejor mezcla de sonido

Mejor edición de sonido

Mejor fotografía

Mejor diseño de producción

Las otras nominadas de Netflix al Oscar 2019

La otra película de Netflix que ha sido nominada a los Oscar 2019 es “La balada de Buster Scruggs”, de los hermanos Cohen, que ha sido catalogada como una joya poco conocida en el catálogo del canal por streaming.

A los Oscar 2019 llega con tres nominaciones:

Mejor guion adaptado

Mejor canción original ("When a Cowboy Trades His Spurs for Wings")

Mejor diseño de vestuario.



Aunque no son las categorías más importantes, estas nominaciones sirven como un pequeño reconocimiento al excelente trabajo realizado en este western.

Los documentales “End game” y "Period. End of Sentence" son dos producciones que también han sido nominados a los Oscar 2019 en la categoría mejor cortometraje documentas, es decir, que ambas compiten por la misma estatuilla.

Las nominaciones de las películas y documentales de Netflix han abierto un nuevo debate sobre el modelo de distribución del cine actual.

La evolución de Netflix en los Oscar

Las nominaciones de producciones de Netflix han sido realmente notables: en 2017 consiguieron 3 nominaciones, mientras que en 2018 lograron 8 y este año han llegado a las 15 gracias a esa espectacular "Roma", que podría ser una de las grandes triunfadoras de estos Oscar 2019.



El año pasado Netflix ganó su primer Óscar con 'Icaro', pero es de esperar que superen esa cifra en esta edición.