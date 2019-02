Oscar 2019: Olivia Colman ganó en la categoría Mejor actriz por "The Favourite"

Frances McDormand y Sam Rockwell fueron los encargados de entregarle la estatuilla de oro a Olivia Colman, quién se consagró como la Mejor actriz en el Oscar 2019, realizado en el teatro Dolby Theatre de Los Ángeles, California. La artista estuvo visiblemente emocionada tras escuchar su nombre como la ganadora.



La actriz ganó este premio gracias a su rol en la película "The Favourite", en la que interpretó a la reina Ana Estuardo.



La artista venció a sus colegas Glenn Close ("The Wife"), Lady Gaga ("A star is born"), Yalitza Aparicio ("Roma") y Melissa Mccarthy ("Can You Ever Forgive Me?").

Fue precisamente a ellas a las que dedicó el premio, tras confesar que no había preparado discurso. "Glenn Close soy una gran admiradora tuya, este no es el desenlace que hubiera esperado", dijo Colman en referencia a la candidatura de la veterana, quien era la favorita para llevarse su primer premio tras seis nominaciones en su carrera.

Olivia Colman también se mostro entusiasmada al mencionar a Lady Gaga, quien le lanzó un beso volado. Luego la británica le dedicó el trofeo a su esposo. "Has sido mi mejor amigo durante 25 años, mi gran soporte... Sé que ahora quieres llorar", dijo entre sonrisas.

Los Oscar premian 24 categorías, siendo la de Mejor actriz una de las más importantes junto con la de Mejor actor, Mejor película y Mejor director. Hasta la edición 91 de estos premios estadounidenses, 77 actrices lo han ganado, pues recién en 1937 fue añadida esta categoría.



Este galardón en el 2018 cayó en la actriz Frances McDormand por su brillante interpretación en "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", como Mildred Hayes. Un año antes, la vencedora fue Emma Stone por el papel de Mia Dolan en la película "La La Land".