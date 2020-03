Los estudios de animación Pixar volvieron a triunfar con el estreno de una nueva película, pues la fantástica “Onward” lideró la taquilla en los cines de EE.UU., aunque con un dato mucho más discreto que anteriores lanzamientos de la compañía como “Inside Out” o “Toy Story 4”.

Con un total de 40 millones de dólares recaudados, "Onward" se impuso al resto de películas en los cines estadounidenses, a los que hay que sumar 28 millones conseguidos en el mercado internacional, lastrado por la poca afluencia del público a los cines a causa del temor al coronavirus.

A pesar de los buenos datos, es un estreno discreto para los estándares de Pixar, pues una de la últimas cintas originales estrenadas por el estudio, “Inside Out”, recaudó más de 90 millones en su lanzamiento y las entregas de sus franquicias consolidadas, como “Toy Story 4” o “Cars 2”, superaron los 120 millones.

Unicornios, gnomos, sirenas y elfos, dentro de un entorno urbano, son solo algunas de las criaturas fantásticas de la imaginativa narración de "Onward", que cuenta con las voces de Tom Holland y Chris Pratt en la versión original.

Esta película dirigida por Dan Scanlon llega, además, con dos interesantes novedades: la inclusión del primer personaje LGBTQ en una cinta de animación de Disney y un cortometraje de "The Simpsons" que servirá de introducción al filme.

Por su parte, en segundo lugar se ubicó el thriller "The Invisible Man", con Elisabeth Moss como protagonista.

Después de liderar la semana en su estreno, la cinta de suspense acumula en su segunda semana 52 millones de dólares en EE.UU., más otros 45 en el resto del mundo.

En tercer lugar se ubicó "Sonic the Hedgehog", la película del popular erizo de los videojuegos de Sega.

Tras dos semanas en lo más alto y otra en segundo lugar, "Sonic the Hedgehog" bajó al tercer peldaño pero se mantuvo en el podium con 295 millones recaudados en todo el mundo, 140 en EE.UU. y 155 en el resto del planeta.

Finalmente, el otro estreno de la semana, "The Way Back" con Ben Affleck, se conformó con un cuarto lugar al no llegar a los 9 millones en recaudación.

Ben Affleck ha luchado durante años contra su adicción al alcohol, un aspecto muy importante en la trama de esta película sobre superación personal, que ha dirigido Gavin O'Connor ("Warrior", 2011).

En quinto lugar quedó Harrison Ford con The Call of the Wild, que aglutina 99 millones en taquilla, con los que no supera aún los 135 de presupuesto en su tercera semana en cines.