"Transformers: The Last Knight" obtuvo el dudoso honor de copar las nominaciones de la 38 edición de los premios Razzie, los denominados "anti Oscar" de la industria estadounidense, con un total de nueve candidaturas.

La quinta entrega de la saga robótica aspira a hacerse con los títulos de peor película, peor director (Michael Bay), peor actor (Mark Wahlberg), peor actor de reparto (Josh Duhamel y Anthony Hopkins) y peor guión, entre otros.

Otro filme con grandes opciones a coronarse como lo peor del año en los anti Oscar es "Fifty Shades Darker", con ocho nominaciones, incluidas las de peor actriz (Dakota Johnson) y peor actor (Jamie Dornan).

Ambas cintas lucharán en el campo de peor película junto a "Baywatch", "The Emoji Movie" y "The Mummy".

En el apartado de peor actriz destaca la presencia de Jennifer Lawrence por "Mother!" y de Emma Watson por "The Circle", mientras que los nombres de Tom Cruise ("The Mummy"), Johnny Depp ("Pirates of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales") y Zac Efron ("Baywatch") aparecen como peor actor.

Incluso el español Javier Bardem ha sido nominado como peor actor de reparto por su trabajo en "Mother!" y "Pirates of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales", categoría donde también figuran Russell Crowe ("The Mummy") y Mel Gibson ("Daddy's Home 2").

En el terreno de peor actriz de reparto las aspirantes son Kim Basinger ("Fifty Shades Darker"), Sofia Boutella ("The Mummy"), Laura Haddock ("Transformers: The Last Knight"), Goldie Hawn ("Snatched") y Susan Sarandon ("A Bad Moms Christmas").

Los "ganadores" se conocerán el 3 de marzo, el día previo a la ceremonia de los Oscar.

Esta es la lista de nominados:

Peor película

Baywatch

The Emoji Movie

Fifty Shades Darker

The Mummy

Transformers: The Last Knight



Peor actriz

Katherine Heigl (Unforgettable)

Dakota Johnson (Fifty Shades Darker)

Jennifer Lawrence (Mother!)

Tyler Perry (Boo! 2: A Madea Halloween)

Emma Watson (The Circle)



Peor actor

Tom Cruise (The Mummy)

Johnny Depp (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)

Jamie Dornan (Fifty Shades Darker)

Zac Efron (Baywatch)

Mark Wahlberg (Daddy’s Home 2 and Transformers: The Last Knight)



Peor actor de reparto

Javier Bardem (Mother! and Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)

Russell Crowe (The Mummy)

Josh Duhamel (Transformers: The Last Knight)

Mel Gibson (Daddy’s Home 2)

Anthony Hopkins (Collide and Transformers: The Last Knight)



Peor actriz de reparto

Kim Basinger (Fifty Shades Darker)

Sofia Boutella (The Mummy)

Laura Haddock (Transformers: The Last Knight)

Goldie Hawn (Snatched)

Susan Sarandon (A Bad Moms Christmas)



Peor elenco

Any Combination of Two Characters, Two Sex Toys, or Two Sexual Positions – Fifty Shades Darker

Any Combination of Two Humans, Two Robots, or Two Explosions – Transformers: The Last Knight

Any Two Obnoxious Emojis – The Emoji Movie

Johnny Depp and His Worn-Out Drunk Routine – Pirates of the Caribbean: Dead Careers Tell No Tales

Tyler Perry and Either the Ratty Old Dress or Worn-Out Wig – Boo! 2: A Madea Halloween



Peor remake o secuela

Baywatch

Boo! 2: A Madea Halloween Fifty Shades Darker The Mummy Transformers: The Last Knight



Peor director

Darren Aronofsky (Mother!)

Michael Bay (Transformers: The Last Knight)

James Foley (Fifty Shades Darker)

Alex Kurtzman (The Mummy)

Anthony (Tony) Leonidis (The Emoji Movie)



Peor libreto

Baywatch

The Emoji Movie

Fifty Shades Darker

The Mummy

Transformers: The Last Knight