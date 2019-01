SAG Awards 2019: todo lo que tienes que saber de la ceremonia de este domingo

Este domingo 27 de enero, los Premios del Sindicato de Actores (SAG, por sus iniciales en inglés) reconocerán las mejores interpretaciones del cine y la televisión durante el último año en lo que será su 25 edición en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, California.

Esta edición tendrá como presentadores de los premios a los intérpretes Chadwick Boseman, Sam Elliott, Constance Wu, John David Washington, Adam Driver, Michelle Yeoh, Ken Jeong, Henry Golding, Angela Bassett, Ben Hardy, Gwilym Lee y Joe Mazzello. Además, tendrá como anfitriona de la ceremonia a Megan Mullally.

A diferencia de otras ceremonias de premios que también honran a directores, guionistas y otros, los Premios SAG se enfocan únicamente en el oficio de la actuación.



"Es realmente un premio de colegas y es muy significativo porque convertirse en miembro del sindicato es un logro y luego ser nominado y premiado por tus pares creo que es otro hito mayor para los actores", dijo la productora ejecutiva Kathy Connell durante una entrevista reciente. "Es muy personal. Los asistentes se divierten. Nuestro show es diferente porque la sala se divierte. Lo consideramos la fiesta de los actores en la casa de los actores".



Durante el espectáculo también se otorga un premio a la trayectoria que antecede a los SAG, pues se ha entregado desde 1962. Este año el homenajeado es Alan Alda, a quien Connell califica como un "verdadero ícono de la TV y un hombre maravilloso". Agasajados previos incluyen a Morgan Freeman, Carol Burnett, Betty White, Elizabeth Taylor, Sidney Poitier y George Burns.



NOMINACIONES CINE Y TELEVISIÓN

CATEGORÍAS DE CINE



Mejor actor

Christian Bale, "Vice"

Bradley Cooper, "A Star Is Born"

Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

Viggo Mortensen, "Green Book"

John David Washington, "BlacKkKlansman"



Mejor actriz

Emily Blunt, "Mary Poppins Returns"

Glenn Close, "The Wife"

Olivia Colman, "The Favourite"

Lady Gaga, "A Star is Born"

Melissa McCarthy, "Can You Ever Forgive Me?"



Mejor actor de reparto

Mahershala Ali, "Green Book"

Timothee Chalamet, "Beautiful Boy"

Adam Driver, "BlacKkKlansman"

Sam Elliott Driver, "A Star Is Born"

Richard E. Grant, "Can You Ever Forgive Me?"



Mejor actriz de reparto

Amy Adams, "Vice"

Emily Blunt, "A Quiet Place"

Margot Robbie, "Mary, Queen of Scots"

Emma Stone, "The Favourite"

Rachel Weisz, "The Favourite".



Mejor elenco

​"A Star is Born"

"Black Panther"

"BlacKkKlansman"

''Bohemian Rhapsody"

''Crazy Rich Asians"

► SAG Awards 2019: conoce la hora y canal para ver la ceremonia

► SAG Awards 2019: revisa la lista completa de nominados | FOTOS

► SAG Awards 2019: Lady Gaga, Bradley Cooper y otras estrellas serán presentadores



CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN



Actor en una película para TV o miniserie

Antonio Banderas, "Genius: Picasso"

Darren Criss, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Hugh Grant, "A Very English Scandal"

Anthony Hopkins, "King Lear"

Bill Pullman, "The Sinner"



Actriz en una película para TV o miniserie

Amy Adams, "Sharp "Objects"

Patricia Arquette, "Escape From Dannemora"

Patricia Clarkson, "Sharp Objects"

Penelope Cruz, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Emma Stone, "Maniac"



Actor en una serie de drama

Jason Bateman, "Ozark"

Sterling K. Brown, "This Is Us"

Joseph Fiennes, "The Handmaid's Tale"

John Krasinski, "Tom Clancy's Jack Ryan"

Bob Odenkirk, "Better Call Saul"



Actriz en una serie de drama

Julia Garner, "Ozark"

Laura Linney, "Ozark"

Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale"

Sandra Oh, "Killing Eve"

Robin Wright, "House of Cards"



Actor en una serie de comedia

Alan Arkin, "The Kominsky Method"

Michael Douglas, "The Kominsky Method"

Bill Hader, "Barry"

Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Henry Winkler, "Barry"



Actriz en una serie de comedia

Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Alison Brie, "GLOW"

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Jane Fonda, "Grace and Frankie"

Lily Tomlin, "Grace and Frankie"



Elenco en una serie de drama

​"The Americans"

''Better Call Saul"

''The Handmaid's Tale"

''Ozark", ''This Is Us"



Elenco en una serie de comedia

"Atlanta"

"Barry"

''GLOW"

''The Kominsky Method"

''The Marvelous Mrs. Maisel"



Premio a la trayectoria

Alan Alda

► SAG Awards 2019: revisa la lista completa de nominados | FOTOS

► SAG Awards 2019: conoce la hora y canal para ver la ceremonia

CANAL Y HORA PARA VER LA CEREMONIA

Canal

Estados Unidos: TBS

Latinoamérica: TNT y TNT Series



Hora

​México: 6:00 p.m.

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Estados Unidos: 5:00 p.m. (Pacífico), 8:00 p.m. (hora del este)

España: 1:00 a.m. (lunes 28 de enero)

Los premios SAG son valorados como un indicador de un potencial éxito en los Oscar, debido a que los actores forman el grupo más importante de votantes en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.