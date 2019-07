"La Sirenita" y otras series y películas que cambiaron el origen étnico de los personajes

Disney ya tiene a su Ariel en su próxima adaptación 'live-action' de "The Little Mermaid" ("La Sirenita"). Se trata de la actriz y cantante Halle Bailey (19), que también participa en la serie "Grown-ish" de ABC.

►"La Sirenita": ¿Quién es Halle Bailey, la nueva Ariel en el live-action? | FOTOS

►"El Rey León" lanza impresionantes fotos de los actores y la fauna que interpretan



La elección de una actriz afrodescendiente para "La Sirenita" no pasó sin controversia por algunos usuarios de las redes sociales, quienes esperaban a alguien de tez clara y pelirroja. Sin embargo esta no es la primera vez qué Hollywood cambia la etnia de su personaje para adecuarse a la del actor. Aquí recordamos algunos ejemplos.

1. Samuel L. Jackson como Nick Fury en el Universo Cinemático de Marvel

La interpretación de Samuel L. Jackson en el Universo Cinemático de Marvel es tan icónica que quizás muchos de los que no son aficionados a los cómics no recuerden de que el personaje original es de tez clara. Por supuesto, la popularidad de Jackson llevó a que el Nick Fury del universo "Ultimate" se le pareciera más.

2. Naomi Harris como Moneypenny en "Skyfall" (2012) y "Spectre" (2015)

Si bien carece el protagonismo de James Bond, Moneypenny es una estampa de la franquicia en torno al agente 007. Si bien varias actrices han tenido un turno para encarnar a la secretaria de M, solo Naomi Harris ha sido de otra etnia. Curiosamente fue "Skyfall" la primera vez que se ahondó en la historia de este personaje.

3. James Mason como Capitán Nemo en "20,000 Leagues Under the Sea" (1954)

El capitán Nemo es una figura misteriosa en las novelas de Julio Verne, pero en las mismas se revela que es hijo de un marajá de la India que se crió en Europa, por lo que es deducible que es hindú. Sin embargo en la adaptación de "20,000 Leagues Under the Sea" (1954) de Disney está interpetado por el actor James Mason. Otros actores que lo han interpretado han sido Patrick Stewart y Michael Caine.

4. Michael Clarke Duncan como Kingpin en "Daredevil" (2003)

Wilson Fisk, más conocido como Kingpin, es uno de los villanos más recurrentes en las historias de "Daredevil" por lo que no sorprende su aparición en la única adaptación cinematográfica de este superhéroe, en esta ocasión encarnado por el actor afrodescendiente Michael Clarke Duncan.

5. Billy Dee Williams como Harvey Dent en "Batman" (1989)

Más conocido por su interpretación como Lando Calrissian en "Star Wars", Billy Dee Williams también fue Harvey Dent en la versión de Tim Burton de "Batman", aunque luego sería reemplazado por Tommy Lee Jones durante caída de gracia en "Batman Forever".

6. Scarlett Johansson es Motoko Kusanagi en "Ghost in the Shell" (2017)

En una decisión que causó controversia, la actriz de "Avengers" fue elegida para tomar el papel de un personaje de etnia japonesa. Aunque la película intenta justificar luego la elección, esta dejó un sabor amargo en la boca de algunos de los fans del material original.

7. Eartha Kitt es Catwoman en "Batman" (1966)

Aunque inicialmente la villana fue interpretada por la actriz Julie Newman, durante la tercera temporada de la serie fue reemplazada por Eartha Kitt, de descendencia africana. Cuarenta años después Catwoman volvería a tener tez oscura cuando Halle Berry protagonizara "Catwoman" (2004).

8. DB Wong es Hugo Strange en "Gotham" (2014)

Hugo Strange es uno de los contrincantes más antiguos de Batman y en todas sus adaptaciones se lo ha mostrado como caucásico hasta que el actor de raíces asiáticas DB Wong lo encarnó en "Gotham".

9. Zendaya como M.J. en "Spider-Man: Homecoming" (2017) y "Spider-Man: Far From Home" (2019)

Si hay dos cosas consistentes acerca de M.J. es que es el interés romántico de Spider-Man y es una pelirroja. Eso último cambió en la continuidad del Universo Cinemático de Marvel al ser interpretada por la actriz afrodescendiente y de pelo castaño Zendaya.

10. Noah Ringer como Aang en "Avatar: The Last Airbender" (2010)

En una serie de decisiones cuestionables el director M. Night Shyamalan decidió cambiar las etnia de todos sus personajes, llevando a protestas. Por ejemplo Aang, el personaje interpretado por Ringer, parece pertenecer a una tribu de monjes tibetanos.