“Transformers: El despertar de las bestias” no solo ha marcado un hecho histórico por sus escenas grabadas en Perú y la importancia de la cultura peruana en su trama, sino también por la gran aceptación que ha recibido de parte del público, al punto de convertirse en la película más vista del año en el país.

De acuerdo con cifras compartidas por el usuario de Twitter Maykoll Calderón, la nueva entrega de la saga “Transformers” ha llevado 3′280,000 espectadores, superando los 3′270,000 de “Super Mario Bros. La Película” y convirtiéndose en el filme más visto del 2023 hasta el momento.

Por si fuera poco, “Transformers: El despertar de las bestias” también logró ingresar al Top 3 histórico de las películas más vistas en la historia del Perú. Solo es superada por “Avengers: Endgame” (más de 3′850,000) y “El Rey León” (alrededor de 3′450,000).

El Top 10 de las películas más vistas del 2023 (hasta el 30 de junio) lo completan filmes como “Guadianes de la Galaxia Vol. 3″, “Fast X”, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, “Soltera, casada, viuda, divorciada”, “La sirenita”, “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, “John Wick 4″ y “Asu Mare: Los Amigos”.

