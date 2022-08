El cineasta peruano Rómulo Sulca Ricra, director del documental “Teloneras” (2022), tiene dos largometrajes de ficción en camino. El primero, “Érase una vez en los andes”, está en preparación desde hace aproximadamente década y se presentó en el reciente Festival Internacional de Cine de Santiago de Chile (Sanfic), donde busca socios para completar la colorización, mezcla de sonido y musicalización. Ambientada a fines del siglo XIX, en marco de la invasión chilena tras de la Guerra del Pacífico, sigue la historia de la pastora Margarita (Maribel Baldeón), quien cuida de un soldado chileno herido. La cinta acabó de filmarse en 2021.

“Antes de la lealtad, está el amor. Margarita intenta romper las reglas de su Sociedad. No le importan ellos, lo le importa la guerra. A ella le importan sus instintos. Es muy claro, porque a nosotros, las personas del ande, no nos importan las guerras externas. Estamos en nuestro propio universo”, contó el cineasta al medio internacional Variety. En su fase de guion, la película ganó el concurso nacional de proyectos de largometraje de ficción exclusivo para las regiones (Perú), así como la ayuda del Programa Ibermedia (España).

Al acabar ese proyecto, Sulca desarrollará “Ayahuanco” (título tentativo), la historia de un hombre que regresa al Perú para reencontrarse con su madre.

“Él se fue por la situación política en el país —su madre fue esterilizada forzosamente como parte de la política de control de natalidad del expresidente Alberto Fujimori en los años 90. Ahora se está muriendo por cáncer de ovario”, contó Sulca al medio internacional para luego indicar que se trata de una “road movie”, donde personajes cambian mientras avanzan, literalmente, por un camino. En su retorno al país, el personaje descubrirá más sobre sus orígenes, incluyendo que su padre fue parte de la organización terrorista Sendero Luminoso.

En entrevista con este diario en marco del estreno de “Teloneras”, Sulca Ricra dio detalles de cuál es la realidad del cineasta que quiere producir: postular a concursos nacionales, internacionales y juntar todo lo que sea posible para financiar la película en todas sus etapas. Además, está la lucha contra la discriminación. “Nunca se ha escuchado de un director de San Juan de Lurigancho o Villa El Salvador, de Comas o Ventanilla, y eso no es porque no existan sino porque no tienen difusión ni apoyo”, dijo.