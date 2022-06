Alberto Castro Antezana (Lima, 1989), ha incursionado en el mundo cinematográfico ejerciendo más de un rol. Es productor, asistente de dirección, y acaba de lanzar el tráiler que anuncia el estreno de su primer largo documental en las salas de cine de Lima: “Invasión drag”.

Estamos frente a un documental que se filmó en 2019, durante la fiebre que vivió el Perú a propósito de la visita de diversas estrellas drag queens, todas ellas participantes del exitoso reality show Ru Paul Drag’s Race. “Invasión drag” habla de una comunidad que encuentra en un arte transgresor no solo una forma de vida, sino una forma de libertad.

— Es muy difícil que un documental llegue a las salas de cine, ¿qué camino recorrió “Invasión drag” para conseguirlo?

Me ha sorprendido la acogida de los cines, pues “Invasión drag” la tenía difícil no solo porque es un documental, sino porque además es de temática LGTBIQ+. Creo que la diferencia es que la película aborda un fenómeno que es mundial; Ru Paul Drag’s Race. El reality ha sido super premiado, tiene un montón de Emmys y además es una franquicia que tiene como sedes en distintos países. Creo que eso es lo que ha convencido a los cines, quienes quizá se acercaron a la película muy cautelosamente, pero vieron en la cinta a grandes grupos de personas en los aeropuertos, casi como sucedía con los ídolos juveniles de los 90 o como sucede hoy, en un fenómeno más reciente, con el KPOP.

— Es cierto que las drags son un fenómeno mundial, pero no me imagino una franquicia de Ru Paul aquí, en el Perú. Aún no, por lo menos.

Es cierto. Es complejo, pues por un lado somos una sociedad super conservadora, pero creo que las nuevas generaciones son un poco más abiertas, quizá porque son más globalizadas. Quizá los medios son los que aún se rehúsan a avanzar, pues se basan en las cosas que funcionaron y las van a repetir siempre porque les da miedo probar cosas nuevas.

— Aunque es cierto que ya hay drags peruanas que se abren paso poco a poco

Sí. En la película aparecen dos, Tany de la Riva y Georgia Hart, que han estado en varios tipos de programas que hay en cable y señal abierta, ya sea como participantes o como acompañantes de un reparto. Además, tengo que mencionar que me parece muy paradigmática la existencia de la Chola Chabuca que es un personaje femenino y tiene un circo al que las familias van y no se cuestionan que sea un hombre vestido de mujer.

— ¿Crees que el éxito de las drags de Ru Paul en Lima suma en algo a la comunidad LGTBIQ+ peruana?

Creo que el éxito de las drags en esta sociedad conservadora, se debe a que la comunidad sigue siendo muy reducida o tiene pocos espacios donde ubicarse. Tenemos tan pocos espacios donde ser libres, que se desató el furor, y muchos se lanzaban encima a las drags. Ellas me decían que esto en Estados Unidos no pasa, y seguro que es porque allá debe de ser más normal ver a una drag en la calle, y tal vez no significa mucho.

Alberto Castro junto a las drag queens peruanas Tany De La Riva y Georgia Hart. (Foto: Alberto Castro/Instagram)

— ¿Nunca sintieron el ambiente conservador limeño?

En la misma película yo les pregunto si han sentido el conservadurismo y la homofobia del Perú y me dicen que no, pero claro, lo dicen desde la burbuja que les han creado los fans, claramente. De hecho, en la película trato de presentar algunas situaciones de violencia de las que ellas quizá no se dieron cuenta, por un lado, por la barrera del idioma y por otro, por la burbuja creada.

— Pero me parece que el trabajo de las drags peruanas aún no se toma en serio, se ve de forma anecdótica o espectacularizable.

Sí, es verdad. El arte de las drags no es suficientemente valorado en el Perú. Ellas, además de armar su show, confeccionan trajes, se maquillan, hacen una gran inversión que la gente no termina de valorar. Ojalá que más de estos personajes puedan ser más vistos y contar sus historias. Yo creo que el espacio reducido que tienen en los medios también tiene que ver con que las narrativas mediáticas las controlan las personas heterosexuales.

— Se acaba de lanzar el tráiler de “Invasión Drag”, ¿hay más actividades previas al externo?

El tráiler se lanzó el 1 de junio, el estreno será el 23 de junio y habrá una premier el 22 de junio. La película se estrena en Lima en Cineplanet, Cinépolis y Cinemark. Se va a estrenar el fin de semana de la marcha en el Cine Chimú, en La Libertad, la siguiente en el Cine Umbral de Arequipa, y desde el 28 de junio va a estar en el CCPUCP. Creo que la atención que ha recibido la película es por el mes del orgullo, y eso también me cuestiona un montón. Como integrante de la comunidad, sé que todas las marcas nos tocan la puerta en mayo; pero pasa junio, julio y desaparecen todas hasta el mayo del siguiente año. Ojalá la diversidad sea un tema de conversación siempre, hablar de comunidades vulnerables, de comunidades que no tienen los mismos derechos que todos, y a los cuales, a pesar de eso, se les obliga a cumplir las mismas obligaciones de cualquier ciudadano.

