"Venom 2": Andy Serkis será el director de la secuela

"Venom 2" ya tiene un director: Andy Serkis. El sitio especializado en noticias Deadline confirmó que el director de "Mowgli" y "Breathe" dirigirá la cinta protagonizada por Tom Hardy.

►"Venom 2" volverá a contar con Tom Hardy en el rol protagónico

►¿Habrá un 'crossover' entre Spider-Man y Venom?



Hace unas semanas se sabía que el también actor competía con Travis Knight ("Bumblebee") y Rupert Wyatt ("Rise of the Planet of the Apes") por la silla del director, pero incluso el propio Hardy parecía tener a Serkis como favorito al compartir su foto (ya borrada) en sus redes sociales.

A pesar de no estar conectado con el Universo Cinemático de Marvel como las últimas dos películas de "Spider-Man", la cinta dirigida por Ruben Fleischer fue un éxito total para Sony Pictures, recaudando US$856 millones en taquillas alrededor del mundo.

En la película Hardy interpreta a Eddie Brock, un periodista cuya investigación lo lleva a juntarse con un simbiote alieníjena de nombre Venon. El final del primer filme, estrenado en 2018, señalaba que el siguiente oponente de Brock será el simbiote Carnage y su anfitrión, el asesino en serie Cletus Kasady interpretado por Woody Harrelson.

El filme sería estrenado en octubre del 2020.