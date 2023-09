Después de 146 días de huelga y cinco de intensas negociaciones, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos y la Alianza de Productores de Cine y Televisión anunciaron un acuerdo provisional que podría poner fin a la huelga que puso en jaque a las grandes productoras estadounidenses. Además, lograron sumar a su causa al Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión, que aún sigue en huelga.

“Lo que queda ahora es que nuestro personal se asegure de que todo lo que hemos acordado esté codificado en el contrato. Y aunque estamos ansiosos por compartir con ustedes los detalles de lo que se ha logrado, no podemos hacerlo hasta que la última ‘i’ esté marcada”, informó el comité de negociación del Sindicato a los líderes de la huelga en un correo electrónico. Tras este mensaje, el gobernador de California, Gavin Newsom, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y miembros del Sindicato de Actores felicitaron la creación de este acuerdo provisional.

La huelga, que comenzó el pasado 2 de mayo, se debe principalmente a la búsqueda de un salario que se adecúe al ritmo de la inflación que se vive en Estados Unidos y a la oposición al uso de inteligencias artificiales que reemplacen puestos de trabajo humanos, además de exigir una compensación justa por los “residuales” (regalías) en plataformas de streaming.

Actores se unirán a la huelga de los guionistas (Foto: AFP)

Daños colaterales

Al igual que la huelga de guionistas de 2007 ―que acabó con series como “Heroes” y “Lost”―, este nuevo paro en la industria del entretenimiento afectó a la producción de las series más esperadas en las plataformas de streaming, así como a algunas producciones destinadas a la gran pantalla. Entre las principales franquicias perjudicadas se encuentra “Juego de Tronos”, cuyas grabaciones de “La casa del dragón” continúan, pero su otra precuela, “El Caballero Errante”, se paralizó en su etapa de preproducción al no contar con un guionista ni el apoyo de su creador, George R.R. Martin. Otras grandes series afectadas de HBO son la segunda parte de la popular adaptación del videojuego “The Last of Us”.

Marvel también se encuentra entre las compañías perjudicadas, ya que canceló la preproducción de la película “Blade”, que estaba a un mes de comenzar a rodar escenas tras el anuncio de la huelga de guionistas. La productora espera que la huelga finalice para retomar la película, aunque tengan que reescribir todo el guion nuevamente.

Un grupo de guionistas de Hollywood y sus partidarios del sindicato de actores SAG AFTRA reclaman sus derechos frente a los estudios Warner Bros en Burbank, California, el 30 de junio de 2023. AFP / ROBYN BECK

Otra de las grandes empresas afectadas es Netflix, que detuvo la nueva temporada de la popular serie “Stranger Things”, además de “Big Mouth”, “The Sandman” y la última temporada de “Cobra Kai”. Por su parte, Disney también pospuso lanzamientos como la segunda temporada de “Andor”, la cuarta temporada de “The Mandalorian” y la nueva serie “Daredevil: Born Again”. Otras producciones que tuvieron que posponerse son “Los anillos de poder”, “Padre de familia”, “Yellowjackets” y los últimos episodios de la nueva temporada de “American Horror Story”.

Lo que se puede esperar tras el retorno y lanzamiento de las series que se vieron envueltas por la huelga de guionistas es algo muy similar a lo ocurrido con las cintas afectadas del 2007, como “X-Men Orígenes: Wolverine”, cuyo guion no estaba finalizado al momento de rodar escenas; “Transformers: La venganza de los caídos”, que fue escrito en tres semanas por el propio Michael Bay después de recibir solo una sinopsis, además de cintas como “GI Joe” y “Dragonball Evolution”, este último tuvo que lanzarse apresuradamente debido a que Sony se quedó con el calendario de lanzamiento vacío.

Antes de poder celebrar el retorno de las series y grandes producciones gracias al acuerdo provisional entre Guionistas y Productores, este deberá pasar por varios pasos. Primero, la votación por parte de los miembros del comité de negociación, seguida de la aprobación de la junta directiva del Sindicato de Guionistas Norteamericanos y el consejo, ambas actividades programadas para este martes 26. Finalmente, se emitirá un comunicado oficial para anunciar la reintegración de los más de 11,500 miembros de la Asociación a sus labores y los términos completos del acuerdo.