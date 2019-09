¿Y si los Beatles no existieran? Tres beatlemaniacos peruanos nos responden

La pregunta es tan insólita como válida: ¿cómo sería este mundo si Lennon, McCartney, Harrison y Starr no hubiesen sido lo que fueron entre 1960 y 1970? Una incógnita que se presta para imaginar qué otro rumbo habría tomado el rock sin ese fenómeno llamado The Beatles. Y brotan más preguntas, cada una más descabellada que la otra: ¿estaría la tradición más pegada al sonido de los Rolling Stones? ¿O al de los Beach Boys? ¿Existirían Oasis o Coldplay, al menos en la forma en que los conocemos? ¿Seríamos mejores o peores sin “Ob-La-Di, Ob-La-Da”? ¿El bea-tlemaníaco Salvador Heresi habría desistido de ser alcalde de San Miguel y, por consecuencia, congresista de la República?

Al cineasta británico Danny Boyle (“Trainspotting”, “Slumdog Millionaire”) se le ocurrió tentar una respuesta en su más reciente película, “Yesterday”, que aterriza hoy en la cartelera peruana. La premisa es por demás llamativa: un músico medio fracasado sufre un día un accidente (que coincide con un apagón mundial) y despierta en una realidad en la que los Beatles han desaparecido. El protagonista se va dando cuenta de a poco: por ejemplo, cuando empieza a tocar un cover de “Let It Be” y sus amigos piensan que es una creación suya y lo tildan de genio. O cuando ‘googlea’ a los cuatro de Liverpool y no encuentra nada. Obviamente, el joven Jack Malick (Himesh Patel) usará esta alteración en el universo a su favor y comenzará una carrera sin obstáculos hacia el estrellato, con éxitos nunca antes escuchados como “I Want To Hold Your Hand”, “Hey Jude” o “Something”. Una locura.

WE CAN WORK IT OUT

La idea no es del todo novedosa, eso sí. En el 2011, David Blot y Jérémie Royer publicaron un cómic (también llamado “Yesterday”) que contaba la historia de un hombre que viajaba en el tiempo hasta 1960 y comenzaba a lanzar las canciones de los Beatles como si fueran suyas, antes de que la banda lo haga, por supuesto. Danny Boyle ha señalado que no conocía dicha obra y que todo ha sido una coincidencia. No habría razón para desconfiar si tenemos en cuenta que imaginar un mundo sin los Beatles, como ya vimos, es un ejercicio tentador.

Razón por la cual también decidimos preguntárselo a algunos fanáticos locales. Entre ellos el periodista Mario Ghibellini, que intuye un mundo menoscabado. “Si los Beatles –el grupo, no los individuos– nunca hubieran existido, John Lennon probablemente seguiría vivo. Y todos nosotros también, pero nuestras vidas serían muy grises”, afirma. El músico y productor Edmundo Delgado, por su parte, cree que si no hubiesen sido los ‘Fab Four’, alguna otra banda o artista habría ocupado ese lugar. “El universo es tan sabio que algo tendría que haber aparecido, al igual que antes aparecieron genios como Bach o Beethoven”, asegura el también vocalista de la agrupación tributo Un Día en la Vida.

“Un mundo sin los Beatles habría sido el mismo de hoy, pero sin ese toque de idolatría ni ese sueño adolescente de tener exactamente cuatro personas para armar la banda de rock perfecta”, dice Elimoris Bravo, cantante de la banda femenina Honey Pie, que también le rinde tributo a los Beatles. Ella se anima a ir más allá: “Charles Manson no hubiera sido una celebridad asesina, Charly García sería profesor de música y la cultura hindú no estaría tan de moda”. Podemos seguir imaginando.