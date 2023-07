“”

En algún momento me criticaron por no usar polleras cuando hice una presentación hace años. Me dijeron que la música andina no se debería cantar sin un traje tradicional y eso me hizo reflexionar sobre el verdadero significado de usar esta prenda. Uno puede expresar su cultura a su manera, sin necesidad de tener que agradar a otra persona. Yo me pongo la pollera no como un tema estético, sino por lo que representa para mí como mujer y peruana.