El cáncer es una de las enfermedades que sigue afectando a miles de peruanos. Antes de la pandemia, esta enfermedad ya era la primera causa de muerte en el Perú y, de acuerdo a Adolfo Dammert, presidente de la Liga Contra el Cáncer, es posible que al finalizar el año las cifras sean devastadoras. “Solo durante el 2020 se registraron más de 70 mil nuevos casos que, en el 85%, fueron detectados en fases avanzadas. Esto repercute en menores probabilidades de curación y una elevada mortalidad”, refiere.

La mejor manera de enfrentar esta enfermedad es a través de chequeos preventivos y detección oportunos, ‘prevención’ que es el objetivo que persigue hace más de 70 años la Liga Contra el Cáncer. La Colecta Pública busca recaudar fondos para que la institución continúe realizando acciones de prevención en la población menos favorecida, como despistajes de la enfermedad, programas educativos sobre estilos de vida saludable y charlas informativas de prevención. “Gracias a la colecta, al apoyo de todos los peruanos y de empresas públicas y privadas, en los últimos años, la Liga Contra el Cáncer ha logrado realizar más de 300 mil atenciones a nivel nacional que permitieron salvar la vida a ocho mil peruanos, quienes, en la mayoría de casos, fueron detectados a tiempo, tratados y curados”, subraya Dammert.

La Colecta Pública 2021 se inicia este lunes 14 y continuará hasta el 30 de junio. A diferencia de años anteriores, la presente edición será 100% digital. Esto significa que las donaciones se harán a través de aplicaciones, como Yape y Plin, que permiten hacer aportes sin necesidad de manejar dinero físico, billetes o monedas; y a través de agentes y cajeros del Banco de la Nación, BCP, BBVA y Scotiabank. La idea es lograr que en tiempos de pandemia las personas solidarias puedan hacer sus donaciones de manera segura sin necesidad de salir de casa. Las históricas alcancías estarán solo en algunos supermercados y establecimientos comerciales. Además, a través de la página www.laligadelasligas.com se podrán hacer donaciones con tarjetas de crédito, débito y desde el exterior. No existe un monto mínimo para donar.

Labor altruista

Si en años anteriores los voluntarios de la Liga Contra el Cáncer recorrían con alcancías las principales calles de ciudades de todo el país, este 2021 su empeño solidario se ha trasladado a las plataformas. La institución ha logrado convocar a 14 mil voluntarios digitales que tienen como misión, difundir los mensajes de la Colecta Pública en sus redes sociales e incentivar a sus contactos a donar para alcanzar juntos la gran meta del año que es recaudar un millón de nuevos soles.

Así como los voluntarios hay otro grupo de personas que año a año se suman a esta cruzada. Se trata de los embajadores, figuras públicas de la televisión, la música, el arte o el deporte cuyos logros los han convertido en personalidades destacadas y que se comprometen a animar a las personas a que se sumen a esta causa. Uno de ellos es el presentador de televisión Adolfo Aguilar, quien sostiene que la solidaridad debe ser una cualidad que nos distinga siempre. “En estos tiempos y en cualquier momento, debemos ser solidarios. De cualquier manera, de la forma que esté a nuestro alcance. Ser solidarios nos hace más humanos. Para mí, en particular, ser solidario es la manera de agradecer las cosas buenas que me pasan”. Por otro lado, Aguilar destaca la importancia de la prevención, “si detectamos el cáncer a tiempo, no tendremos que sufrir los ataques directos de esta enfermedad que no solo afecta a una persona, sino a toda la familia que también sufre con ello”.

Por su parte, Fernanda Kanno, periodista y también embajadora, menciona el carácter democrático de esta enfermedad. “Esta enfermedad afecta tanto a hombres como a mujeres y no distingue edad, religión o nacionalidad. Además, no somos ajenos a ella, todos conocemos o sabemos de alguna persona, amigo o familiar que ha padecido este mal. Tenemos que dejar de ver el cáncer como un “monstruo”. ¿Cómo? Previniendo, realizando un chequeo preventivo anual. Esa es la única manera en que podremos disminuir la tasa de muertes en nuestro país a causa de esta enfermedad”, finaliza.

Cómo donar

Debido a las medidas de distanciamiento social y prevención del COVID-19, las donaciones se podrán realizar a través de las siguientes alternativas digitales:

1. APPS: Yape: 955 916 736 y PLIN: 988 562 293

2. AGENTES Y CAJEROS (Cuentas corrientes en soles)

-Banco de la Nación: 00-068-386152

-BBVA: 0011-0661-0100078516 / CCI: 01166100010007851660

-Scotiabank: 000-7777779 / CCI: 009-17000000777777925

-BCP: 193-1101888-0-80 / CCI: 002-19300110188808014 / Cuenta corriente dólares: 193-2275597-1-36

3. WEB: Tarjetas de crédito, débito y desde el exterior en www.laligadelasligas.com

