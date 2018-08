Book Lovers Day: nuestras recomendaciones de libros de esta semana

1. "Perro con poeta en la taberna"

Autor: Antonio Gálvez Ronceros

Novela

Páginas: 112

Editorial: Escuela de Edición de Lima



La gran trayectoria del maestro Gálvez Ronceros se sostiene en sus relatos cortos, por lo cual sorprende que recién ahora, a sus 85 años, presente su primera novela. No es una historia muy larga, pero califica como tal, y engancha por su extraña premisa: el diálogo entre un perro y un poeta mientras beben cerveza en un bar.

Como si una ficción lyncheana se hubiese adaptado en Huancayo, la trama empieza como una conversación dentro de otra conversación perfectamente hilvanada. Luego, el diálogo dará paso más bien a un extenso monólogo –el del can parlante– que en realidad está compuesto por más de un relato. No hace falta adelantar demasiado sobre lo que se cuenta en ellos, para no arruinar la sorpresa, pero basta con señalar que el delirio aumenta y salta entre diferentes tópicos, desde la prensa chicha hasta contactos paranormales a través de una médium.

Detrás de todo, sin embargo, el autor se escuda en la nobleza de su cuadrúpedo protagonista y da rienda suelta a su imaginación para urdir una gran burla de la intelectualidad impostada, de los escritores que se autopromocionan con desesperación, del amiguismo dentro de los círculos literarios, y de las más risibles expresiones del egocentrismo creador. Su pluma, aguda y con calle, no tiene piedad de nadie. A varios de nuestros escritores les haría muy bien leerlo.

(Foto: Difusión)

2. "Vox horrísona"

Autor: Luis Hernández

Poesía

Páginas: 374

Editorial: Pesopluma



Esta antología de poemas de Hernández Camarero pedía a gritos, hace décadas, una edición definitiva. Lo intentaron varios –con mayor y menor éxito o responsabilidad–, pero ha sido la editorial Pesopluma (que en coordinación con la familia del poeta ya ha publicado varios facsimilares de sus cuadernos) la encargada de poner en orden el copioso cuerpo escritural. Y lo ha hecho a partir de la edición original de 1978 que preparó Nicolás Yerovi, lo cual se agradece.

El trabajo de limpieza y pulido comienza con un reordenamiento de los poemas, según el deseo de Hernández; es decir, respetando la disposición de sus cuadernos. También uniformizando criterios formales en la puntuación, el tamaño de la caja de los textos, y los títulos de cada cuaderno presentados como manuscritos (con la característica caligrafía corrida de Hernández). Este "Vox horrísona", por último, trae también algunos textos inéditos, agrupados al final del libro bajo el nombre "Cuaderno negro".

Sobre la calidad del contenido, ni qué decir: la lírica elegante, ilustrada y profundamente irónica de Hernández refulge con más vigencia que nunca. Como una voz a la que nunca se le agota la juventud.

(Foto: Difusión)

3. "Niños del camino"

Autor: Jorge Eslava

Infantil

Páginas: 58

Editorial: Lumen



La articulación de este libro ilustrado es bastante simple y directa: tres relatos (cada uno dividido en dos partes diferenciadas, con tonos distintos) que se desarrollan en las tres regiones en las que se divide tradicionalmente el Perú. Así, los pequeños Ángel, Paqari y Maira pasean por la costa, la sierra y la selva, respectivamente. Uno lo hace en una caleta piurana, otra en las alturas de Huancayo, y la tercera entre la vegetación y los ríos de Tarapoto. Y en todos los casos lo hacen desde su cotidianidad, con sus prácticas y tradiciones, con un lenguaje muy propio.

Cada uno de los paisajes, además, destaca por tonalidades e imágenes bien marcadas, con las características visuales que los hacen reconocibles. Y esa diversidad se pone al servicio del notable trazo de Leslie Umezaki, ilustradora de la obra, quien explota también el amplio formato del libro. Un bello volumen, vistoso y muy bien editado, como para disfrutar con la paciencia de los primeros lectores.