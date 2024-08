En una de estas rutas, el 10 de octubre del año pasado, una veintena de sujetos atacaron y prendieron fuego a una movilidad que trasladaba a 9 inspectores de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán). A quienes lograron bajar los golpearon. Uno de ellos murió y cinco quedaron graves por las quemaduras. El personal era de Apurímac y regresaba de un operativo contra colectivos informales.

Apenas horas antes, otro grupo de inspectores, esta vez de Cusco, fueron agredidos con palos y piedras cuando realizaban labores de control en la carretera Longitudinal de la Sierra Sur. Ambos ataques respondían a represalias por los operativos contra la informalidad en la vía que conecta ambas regiones.

Este tramo Abancay-Cusco es tan solo uno de los 74 que aparecen en el Listado de Rutas para la autorización del servicio temporal de transporte de pasajeros en automóvil colectivo de ámbito nacional e interregional, aprobado y publicado este miércoles 14 de agosto en el Diario Oficial El Peruano, mediante Resolución Ministerial N° 459-2024-MTC/01.02.

El documento señala que el objetivo de esta medida es atender la insuficiente oferta de servicio de transporte regular de personas en vehículos M3 (buses) , según dispone la Ley 31096, que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos.

Cabe mencionar que el proyecto de este Listado de Rutas había sido previamente publicado por el MTC el pasado 15 de abril, a fin de recibir opiniones y comentarios antes de su aprobación definitiva.

Taxi colectivo

Según la citada resolución, para esta medida también se tomó en cuenta el Decreto Supremo Nº 003-2022-MTC, que aprueba el Reglamento del Servicio Temporal de Transporte Terrestre de Pasajeros en Automóvil Colectivo. Este Reglamento establece que el MTC y los gobiernos regionales aprueban el listado de rutas de acuerdo a las autorizaciones de este servicio por parte de las municipalidades provinciales según su plan regulador de rutas.

Además, se precisa que para la aprobación de este Listado de Rutas se han evaluado los centros poblados de los 24 departamentos del Perú para proceder a organizarlos en 4 macrorregiones, considerando a aquellos que colindan entre sí y la cantidad de rutas que presenta cada localidad.

Rutas aprobadas para colectivos

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria y Transporte (CIT), indicó a El Comercio que si bien para su gremio esta lista ha sido resultado de un estudio y análisis mucho más riguroso que el llevado a cabo previo a la prepublicación del proyecto del listado, sí considera que hay rutas que no deberían haberse contemplado debido a su peligrosidad y hechos de violencia que han ocurrido anteriormente, donde han estado involucrados colectiveros.

“No estamos a un 100% de acuerdo, pero consideramos que este estudio ha tenido un mejor análisis con respecto al de la prepublicación. Teniendo en cuenta que son 74 rutas y no más de 570 como las que pensaban otorgar el Congreso sin ningún análisis exhaustivo. Ahora, si bien las rutas se están dando desde centros poblados, no consideramos que la ruta de Tumbes hasta Sullana prácticamente sea entregada a los colectivos. Nos parece vergonzoso, además, que la ruta Cusco-Abancay, donde quemaron a un inspector, sea dada a los colectiveros, es como premiar la impunidad”, detalló.

Ojeda también dijo que los gremios de colectiveros vienen reclamando porque quieren se les autorice las rutas por donde ellos están circulando ahora, que abarcan Lima, Arequipa, Tacna, es decir, ciudades y no centros poblados. Por ello, invocó a que se revele la verdad: que ellos en realidad desean las rutas que tienen más de 250 kilómetros, donde un conductor maneja sin descanso 8 horas y va a más de 100 kilómetros por hora.

“Ahora estamos a la espera de que ellos cumplan con los requisitos, porque igual deben tener dos conductores, que no lo tienen, de acuerdo a la cantidad de horas de un sitio a otro; tienen que tener terminales terrestres, no canchones o cocheras. Tampoco lo cumplen porque embarcan en la calle”, explicó.

Además, hizo hincapié en que esta publicación de rutas no significa que los taxis colectivos ya puedan circular. Sostuvo que en base a estas rutas y los requisitos que se establecieron, recién pueden sacar ahora los permisos. “No se pueden dar permisos por dar,. En una ruta no vas a poner 200 combis, por eso hay que tener mucho cuidado en que se relacione el empadronamiento que dice la ley con los permisos que se van a dar en las rutas publicadas”, resaltó.

Vehículo que hacía servicio de colectivo a Ilo despistó y quedó volcado fuera de la pista

Por su parte, la Mg. María Eugenia Morales, ingeniera mecánica y docente de la UNI, indicó que si bien existe una necesidad imperiosa para poder satisfacer el ansia de resolver todos los problemas del transporte en nuestro país, para eso se requiere de una buena planificación y gestión, con miras a implementar todo un sistema de transporte unificado, que integre todos los eslabones de la cadena del transporte local y nacional.

“Lo que necesitamos es un sistema de transporte unificado para lograr y contribuir a una mayor competitividad y lograr una mejor calidad de vida de los usuarios, acortando las instancias disminuyendo el tiempo de traslado. Si solo nos ocupamos en dar este tipo de medidas entonces vamos a tener siempre el problema del tráfico. Estamos estancados y no avanzamos, al contrario, vamos retrocediendo”, expresó.

Cifras que grafican el problema

De acuerdo a cifras del MTC y la Policía de Tránsito, del 2021 al 2023, en Cajamarca, las víctimas accidentes de tránsito mortales pasaron de 97 en el 2020 a 134 en el 2021, y a 159 en el 2022 (un incremento de casi el 64%). En Cusco, los siniestros con fallecidos pasaron de ser 146 en el 2020 a 180 en el 2021, así como a 266 en el 2022 (un aumento del 82%).

En el caso de Junín, hubo 92 decesos en el 2020, 160 en el 2021 y 238 en el 2022 (incremento de 158%). En Madre de Dios hubo 29 muertes en el 2020, 48 en el 2021 y 75 en el 2022 (incremento de 158%). Respecto a Piura, se registraron 124 accidentes mortales en el 2020, 300 en el 2021 y 363 en el 2022 (aumento del 193%).

Asimismo, en Puno la cifra de fallecidos en accidentes de tránsito fue de 179 en el 2020, 251 en el 2021 y 351 en el 2022 (incremento del 95%). Finalmente, en Tacna se reportaron 22 decesos en el 2020, 30 en el 2021 y 44 en el 2022 (se duplicó).

Como se recuerda, los intentos para formalizar y empadronar a los taxis colectivos en el país se consolidaron durante la gestión ministerial del hoy prófugo Juan Silva:

MTC aprobó empadronar a colectiveros solo con una declaración jurada. Especialistas advierten que la Sutrán será juez y parte y que no se establecen requisitos de seguridad.

Las siete ciudades mencionadas son aquellas donde más han operado los gremios del taxi colectivo entre los años 2021 y 2023. En tanto, los accidentes tomados en cuenta son aquellos donde participaron vehículos de categoría M1 o M2, los que a su vez son los más utilizados por este tipo de servicio.

De hecho, El Comercio ya había informado anteriormente que solo durante los primeros cinco días después de que el Congreso legalizar el servicio de taxi colectivo en el interior del país, murieron 20 personas en accidentes donde estaban involucrados estos vehículos: 13 en Puno y 7 en La Oroya.