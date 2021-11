Conforme a los criterios de Saber más

Fueron tres años de intenso trabajo los que hicieron posible que el autor ecuatoriano Óscar Vela lograra escribir “Los crímenes de Bartow” (2021, Planeta), una novela que intenta reconstruir al detalle la historia plagada de injusticias que ha vivido Nelson Serrano, un próspero empresario que en 1997 fue acusado de asesinar a cuatro personas sin ninguna prueba en su contra. La revisión de miles de hojas de informes judiciales y expedientes policiales transformaron el libro de no ficción en “una crónica, una investigación e inclusive un alegato a favor de Serrano, que ya lleva más de 20 años en una cárcel de Florida”, precisa el escritor. Cuando Vela conoció al protagonista del relato, en 2019, y escucho su testimonio, corroboró junto al equipo de abogados que trabajan para Serrano que existían muchas pruebas que podrían declararlo inocente, las mismas que fueron ocultadas por la policía de Florida y la fiscalía de la ciudad de Bartow. Desde entonces, se ha dedicado a difundir el caso como una manera de exigir justicia para el hombre que se ha convertido en el más longevo del corredor de la muerte en los Estados Unidos de Norteamérica.

—Esta historia tiene un doble interés para usted. Como escritor, claro está, y también porque es abogado.

Yo empecé esta historia interesado en escribir una novela sobre un caso, pero terminé involucrándome como parte del equipo de abogados de Nelson. Soy una suerte de vocero de su causa tanto en Ecuador como en Estados Unidos. Ahora también lo soy en Perú y Colombia. Estoy involucrado en la parte legal como uno de los asesores que ayuda a los abogados de Serrano que están en Estados Unidos.

—De lo que fue descubriendo a medida que investigaba, ¿qué fue lo que más le sorprendió?

Todos los actos de injusticia que se cometieron en contra de este hombre. El haber sido secuestrado en el 2002 por agentes de la policía estadounidense y policías ecuatorianos sobornados, quienes lo ocultaron durante una noche en una jaula para perros del antiguo aeropuerto de Quito. Serrano estaba siendo buscado en Estados Unidos, donde se emitió una orden de captura sin haber pruebas en su contra. Él viajaba siempre entre Ecuador y Estados Unidos, había colaborado siempre con la justicia, y no sabía entonces que se había fabricado una prueba, que era una huella digital suya en un boleto de estacionamiento en un lugar del aeropuerto de Orlando para poder detenerlo. Con eso emitieron una orden de prisión que él ni nadie conocía, hasta que lo secuestraron para ser llevado a Estado Unidos, donde fue procesado.

—¿Qué pruebas de la inocencia de Nelson Serrano existen?

Primero, la policía dijo que ese boleto, la prueba que supuestamente lo acusa, cuando le hicieron los exámenes químicos se destruyó. Lo único que queda es una foto. Esto resulta increíble y es para mí una prueba claramente implantada. Con eso fue juzgado y sancionado con cuatro penas de muerte. Las pruebas a favor de Serrano, que lo excluyen de la escena del crimen y más bien concluyen que hubo otras personas, son muestras de ADN, huellas digitales en un guante de látex, un arma oculta por la propia policía. Esto es básicamente lo que en su momento serán los recursos que intentarán poner en libertad a Nelson.

—A pesar de todo esto que comenta, ¿es realmente factible que pueda ser absuelto?

Confiamos que cuando los juicios se despachen, cuando la justicia de Florida acceda a revisar los casos de detenidos injustificadamente, se logre su libertad, porque las pruebas apuntan a otros autores materiales e intelectuales. La fecha para la audiencia de resentencia, como se llama, debió haberse dado hace tres años, pero no quieren reabrir este caso.

Nelson Serrano, el hombre que tras 20 años de prisión sin ninguna prueba en su contra, se ha convertido en el más longevo en el 'corredor de la muerte' en Estados Unidos.

—¿A qué atribuye esa negativa?

Básicamente, porque saben que si esto se revoca puede convertirse en un verdadero escándalo. Este hombre ha pasado 20 años en el corredor de la muerte y puede dañar la imagen del sistema judicial de Florida que ya está bastante deteriorado por muchos casos de injusticia.

—¿A quién apuntan las pruebas como los culpables?

Hay dos o tres teorías que anoto en la novela. Una de ellas, para mí la principal, apunta a uno de los socios de Serrano que sobrevivió y que se quedó con todo el dinero y las acciones de la compañía , ese habría sido el móvil. Otra teoría señala los vínculos que tendría uno de los hijos de los socios de Nelson con la mafia y el narcotráfico, él mismo fue una de las víctimas del crimen. Al parecer, este tenía unas deudas que no las cumplió o solo lo hizo en parte. En la novela menciono nombres de quien incluso habría ordenado el crimen, como parte de las teorías que se manejan.

—Como abogado, ¿qué reflexión le deja este caso?

A partir de este caso he conocido gente que ha sido exonerada de la pena de muerte, especialmente latinos. Y este es un tema que se repite y en el que hay que fijarnos. Gran parte de los condenados a penas de muerte y cadena perpetua por crímenes de este tipo son o latinos o negros. Esto hay que mirarlo con cuidado porque hay evidentemente un componente racial y xenófobo. Aquí hay una historia muy particular, Serrano es un empresario ecuatoriano con mucho éxito económico en 1997 y cuando se producen estos crímenes y a él lo señalan como sospechoso le empiezan a llamar ‘el mexicano’ como para decir que es un tipo peligroso. En Bartow, donde ocurrieron los hechos, los mexicanos son vistos así, como delincuentes, ladrones, etc. Nunca una persona blanca es vista inicialmente como sospechosa. Decirle mexicano a alguien engloba, en este caso, a todos los latinos. Es muy triste, pero es una realidad.

—Uno lo escucha y siente que el interés por este caso ha desbordado las historias de sus anteriores libros.

Es porque esta es una historia viva, como yo digo. Y lo que buscamos es cambiar el curso de esta historia tan trágica para este hombre. Esto, desgraciadamente, es algo recurrente en Estados Unidos porque siempre las minorías raciales son las afectadas en estos casos. Nelson Serrano es un hombre que está en una celda de 2 x 3 metros, padeciendo todos los días esta injusticia. Por eso he dedicado mi tiempo a promover mi novela y así visibilizar su caso, pero sobre todo para tratar de que su defensa logre la repetición del juicio. Queremos que se le dé un juicio justo en el que se le permita probar su inocencia.

