El paso de Taylor Swift fue uno de los más comentados de la alfombra roja de los American Music Awards 2018. Y es que, fiel a su estilo, la cantante se diferenció de todos los demás asistentes con su elección al vestir.

La intérprete de "Out of the Woods" llegó con un diseño inspirado en una bola de espejos, tan clásica de la época disco.

Esta de más decir que Taylor Swift se convirtió inmediatamente en una tendencia en redes sociales y que su atuendo generó todo tipo de comentarios. Aquí algunos de los más llamativos:

#AMAs El mundo va a caer rendido ante Taylor Swift nuevamente. No lo digo yo, lo dice la ciencia pic.twitter.com/zFiwsZymdt — ‘ (@idsb07) 9 de octubre de 2018

No todas las obras de arte están en un museo, por ejemplo justo ahora Taylor Swift está en la red carpet de los #AMAs pic.twitter.com/iydXU0ZvDy — Jazz 🇸🇻 (@swiftsabers) 9 de octubre de 2018

La ceremonia de los American Music Awards 2018 contará con Taylor Swift en su número inicial. Ella, además, compite en algunas de las categorías centrales: Artista del año, Tour del año, Artista femenina, entre las principales de ellas.