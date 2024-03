La cultura es un reflejo de las sociedades. En un país como el Perú, con tantas dificultades en promover y mantener sus industrias culturales, la existencia de estas iniciativas, sean en el teatro, la música, el cine, las letras y demás son una declaración de intenciones, de que su existencia importa; también son un desafío, porque para sus creadores significa muchas ir cuesta arriba en un país donde se priorizan otros temas. En su décimo novena edición, los Premios Luces de El Comercio mantienen su labor de promover a los creadores y sus obras, partiendo de la audiencia: son ellos los que eligen a los que se llevarán las estatuillas.

Precisamente, este lunes 25 de marzo es el último día para votar por internet. El sitio seguirá habilitado desde la mañana hasta la noche y, cuando marquen las 23:59 del lunes, el sitio ya no admitirá más votaciones. Los ganadores en las ocho categorías, Televisión, Cine, Artes escénicas, Música, Artes visuales, Moda, Letras y Contenido digital, serán revelados la noche del martes 2 de abril. Mientras tanto, hay que tener paciencia.

Si todavía no votas, solo tienes que ingresar a la dirección elcomercio.pe/premios-luces/. Si no estás registrado en el sitio web, tienes que registrarte en la ventana que aparecerá en el sitio, donde hay que colocar nombre completo, correo electrónico, contraseña y teléfono. El proceso de registro es gratuito. Tras ello, se puede votar en cada una de las categorías y subcategorías. ¿Es necesario votar en todas las opciones? No. Por ejemplo, si solo quieres votar en la categoría Televisión, puedes hacerlo y, de inmediato, ir al final del formulario y presionar el botón de envío. Solo se puede votar a un nominado por subcategoría.

Los Premios Luces presentan novedades este año. Se recuperó la categoría Moda, con premios a Mejor diseñador del año, Mejor colaboración del año y Apuesta sostenible. De igual manera, la categoría Letras le dio la bienvenida al premio de Mejor libro de literatura juvenil, donde de reconocen autores de este popular género. Y en la categoría de Contenido digital, se han ampliado los reconocimientos con los nuevos premios de Mejor creador de contenido humorístico y Mejor creador de contenido de estilo de vida. Así, el objetivo es que los premios reflejen el dinamismo del ecosistema digital peruano.

Adicionalmente a las 38 estatuillas por las que la audiencia vota, El Comercio entregará tres Premios Luces especiales: el Premio a la Trayectoria para un exponente del ámbito cultural de amplia carrera; el premio al Artista Revelación, para un creador o creadora de surgimiento reciente; y el premio a la Iniciativa del Año, que reconoce a los proyectos, talleres o propuestas con impacto social positivo. Estos tres premios no se eligen por voto de los usuarios, sino por consenso de un jurado integrado por la bailarina y coreógrafa Vania Masías, la escritora y periodista Rafaella León, el crítico literario José Carlos Yrigoyen, el miembro del directorio de El Comercio Manuel García Miró y el actor y conductor Gonzalo Torres.