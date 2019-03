Miss Perú 2019: esta es la razón por la que Camila Escribens no será la sucesora de Anyella Grados

La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, anunció la tarde del miércoles el futuro de Anyella Grados en el certamen de belleza, tras el escándalo que generó la difusión de un video en Facebook, en el que se le veía en estado de ebriedad. Newton reveló que la trujillana será sancionada retirándole la corona.



Tras esta decisión, se pensó que la corona caería en Camila Escribens, la primera finalista de Miss Perú 2019, sin embargo, Jessica Newton indicó en el programa "Válgame Dios" que se hará un nuevo concurso en los próximos meses para asignar a una nueva representante.

►Miss Perú 2019: le retiran la corona a Anyella Grados por filtración de video

► Camila Escribens, la posible nueva Miss Perú 2019, rompe su silencio sobre Anyella Grados | VIDEO

La ex reina de belleza indicó al programa de Latina que la decisión fue tomada por la organización de Miss Perú, pero con la autorización de Miss Universo.

"Lo más transparente es que se haga un nuevo concurso Miss Perú 2019, y que la ganadora sea quien vaya a Miss Universo. Esto fue lo que se explicó a Miss Universo, y lo que ellos aprobaron", indicó Newton.



Los conductores de televisión mencionaron que en otros concursos de belleza cuando la ganadora no puede continuar con el título, este recae en la primera finalista. Newton reveló que debido a las "circunstancias se debe hacer un nuevo concurso". "Creemos que lo más saludable para la corona y para la imagen de Miss Perú, sea que se realice un nuevo certamen, con un nuevo grupo de candidatas que no hayan ido al viaje, y que obviamente estén libre de todo este escándalo", añadió.



Jessica Newton habla de las otras reinas sancionadas. (Fuente: El Comercio/ Samantha Aguilar)

Aunque Camila Escribens no haya estado involucrada en la difusión del video ni en el viaje no será quien tenga el título de Miss Perú 2019. Para Newton esta decisión no es injusta. "Lo injusto seria que ella (Escribens) reciba una corona manchada con este escándalo. Ella ya ha sido designada y le toca ir al Miss Grand Internacional", dijo.

Camila Escribens. (Foto: Instagram)

Finalmente, comentó que para Miss Universo lo ideal "es que siempre vaya la titular". "Solo si no se puede (por tiempo), ellos te conceden un permiso especial para que vaya la primera finalista", sentenció.