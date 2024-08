Aunque aún no tiene claro qué le depara el futuro, tiene la certeza de que quiere que sus negocios funcionen independientemente de él. Sueña con convertirse en un mejor líder y desarrollar una plataforma donde pueda continuar realizando proyectos extraordinarios, con un enfoque especial en la filantropía. Fiel a su espíritu innovador, en la parte inferior de su web y en otros lugares donde aparece su logo —un ícono de su rostro con lentes— se encuentra la frase: “Aquí no hay límites”.

Nuevos rumbos

En abril de este año, durante la ceremonia de los Premios Luces en el hotel Hilton de Miraflores, Phillip coincidió con Ana María Roca Rey, productora de “El Gran Chef: Famosos”. Allí, ella aprovechó la ocasión para invitarlo a participar en su programa.

“Ese día conversamos. Iba a estar en la temporada anterior, pero tuve un viaje y les pedí que me esperaran porque realmente quería participar. Ahora, aquí me tienes”, refiere entusiasta.

Cambio transformador

Phillip Chu Joy inició su carrera en el blog ByteGadget de Arturo Goga, escribiendo reseñas y participando en un videopodcast. Posteriormente, tras compartir ideas en un evento de tecnología, fue contratado por TEC de América TV como community manager y luego probó suerte en cámara. A pesar de enfrentar desafíos y críticas al principio debido a su falta de experiencia, logró superar estos obstáculos y se mantuvo en las pantallas del programa de Bruno y Chiara Pinasco hasta febrero del 2024, cuando decidió dar un paso al costado.

En el 2017, inició un fanpage y comenzó a sortear artículos pequeños, como un selfie stick, lo que evolucionó hasta regalar televisores, equipos de sonido, celulares de alta gama, autos y departamentos. La iniciativa creció rápidamente a través de un sistema de suscriptores en Facebook, y en 2023, el proyecto de sorteos se convirtió en un éxito notable.

“Entregamos 10 premios semanales, todos los lunes. Son 520 premios al año, más de 10 mil entradas al cine, 32 autos sorteados, dos departamentos. A fines de este año o al inicio del otro, regalaremos un departamento más. Todo lo compro con el dinero de las suscripciones”, aclara. “La idea es agradecer a la gente que se une a mi canal”, asegura.

En diciembre del 2023, fundó Philantropía, una iniciativa que busca transparentar la destinación de parte de las suscripciones de sus seguidores a obras de labor social. Esta creación refleja no solo su compromiso con la responsabilidad social, sino también su empatía, nacida de haber estado alguna vez en el otro lado.

“Entre el 2007 y el 2010, en la época en que mi papá que estuvo tres años entrando y saliendo del hospital neoplásicas, nos quedamos un par de veces sin ahorros, sin saber si iba a poder costear la quimioterapia del día siguiente. Tenía 19 años. Tener ese contraste me dio anclaje, me ayudó a tener conciencia de la realidad de las personas. No tengo otro interés, no busco entrar en política”, remarca.

Phillip ha dicho también que eventualmente empezará a sortear casas, terrenos, viajes. Incluso, ha pensado en comprar un cine para sus funciones. En su universo todo es posible.