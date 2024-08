La reciente edición de “El Gran Chef Famosos La Academia” quedará para la historia por un insólito motivo. Esta vez, a diferencia de anteriores temporadas, el jurado calificador tiene la posibilidad de entregar una medalla a aquel participante que consideren que ha tenido una notable evolución, tal es el caso de Phillip Chu Joy, quien se convirtió en el primer famoso en obtener este beneficio.

Tras dos noches de expulsión, el jurado de “El Gran Chef Famosos” decidió sorprender al participante Phillip Chu Joy como el primer salvado de la noche. Por si fuera poco, también le otorgaron la primera medalla de la temporada.

El popular personaje y experto en tecnología y videojuegos se mostró muy feliz por la decisión y no dejó de agradecer y saltar de la alegría. Giacomo Bocchio fue el encargado de condecorarlo y felicitarlo por su crecimiento.

“Muy emocionado, no me lo esperaba. Mi plato estaba muy rico, pero no tan bonito. Igual ya tengo la primera medalla, estoy súper feliz y emocionado. Sobre todo aprendí a hacer una buena Pachamanca para mi mamá, te quiero mucho mamá”, dijo Chu Joy.

Cabe señalar que la medalla de “El Gran Chef Famosos La Academia” no solo reconoce el esfuerzo del participante, sino que también le permite salvarse de una noche de desaprobados que el portador elija.

