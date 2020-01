“A veces el público no quiere estar adentro del Gran Teatro Nacional. Sentado en una silla, solo le queda mirar el show, pero afuera se puede bailar, saltar, moverse. Se puede sentir más la música”. Jorge Rodríguez Grández, líder de Los Mirlos, recuerda su participación en el Afuera Fest del 2019. No se lo podía creer: el mismo día y a la misma hora de su concierto jugaba la selección peruana de fútbol y, aun así, el público abarrotó el lugar. “Yo estaba seguro de que algunas personas nos iban a acompañar, pero no me imaginé que el lugar iba a reventar”, agrega el músico.

El caso de Los Mirlos no fue aislado. Casi como si la intersección de Javier Prado con Aviación estuviera pidiendo a gritos conciertos gratuitos al aire libre, la gran mayoría de espectáculos que organiza el Afuera Fest suele llenarse. Y hay algo lindo en tomar la terraza del Gran Teatro Nacional, una suerte de espaldarazo del Estado a las bandas –como Sabor y Control, Cimarrones, La Renken, Contracorriente, Theremyn_4 o La Patronal– que allí se presentan.

Quienes también tocaron como parte del ciclo fueron Los Outsaiders. Charlie VTW, el vocalista, aprovecha que se acaba de lanzar el cartel de la edición de este año para resaltar la importancia de llevar música a lugares que, en la noche, suelen estar muertos. Y, claro, que la iniciativa sea gratuita.

“Al no cobrar entrada y no ser un bar, eventos como este atraen a los más jóvenes, quienes no se asustan al ver el Gran Teatro Nacional –anota el músico peruano–. De hecho, ver un escenario al costado puede inspirar a algunos a hacer cosas similares y a sumarse al circuito. Eso es muy importante: promover la cultura para conocer nuevos mundos, nuevas cosas, y también para que nazcan las ganas por hacer cosas distintas. Quizás todavía crean que vivir de la música es imposible, que tocar a este nivel es inalcanzable, pero no es así”.

EL CARTEL

El Afuera Fest acaba de anunciar la nueva lista de bandas y solistas que se presentarán este año. La idea, como siempre, es fortalecer la conexión de los miles de jóvenes con los espacios públicos, así como aproximarlos a las obras clásicas universales –Los Mirlos, por ejemplo, reinterpretaron a su modo “Pequeña serenata nocturna” de Mozart–.

El encuentro comenzará el viernes 7 de febrero. Barrio Calavera –grupo integrado por Joe Hoyos ‘Winsho’ (voz), Mijail Palacios (batería), Aníbal Dávalos (bajo), Joao Kahn (teclados) y Pablo Begazo (guitarra)– presentará lo mejor de su repertorio. Ska, cumbia, reggae, rock, boleros y punk, géneros pensados para que la gente baile hasta el cansancio.

Le seguirá, el jueves 13, la agrupación juvenil Plutonio de Alto Grado, que le preparará el terreno a Úrsula Talavera (DJ Shushupe), quien pinchará sus mejores temas. Más adelante, Ricardo Flores –nombre real de Liberato Kani– se apropiará del escenario con su hip hop en quechua. Ya en marzo, el jueves 5, Colectivo Circo Band hará lo propio, seguido de Cumbia All Stars. Y el jueves 19 le tocará a Difonía. El ciclo lo cerrará Tito Manrique & Cosa Nuestra el jueves 26.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Gran Teatro Nacional (Av. Javier Prado Este 2225, San Borja). Temporada: desde el 7 de febrero. Más información: www.granteatronacional.pe/visita/afuera-fest.