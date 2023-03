La primera colaboración musical entre las cantantes peruanas Atina y Yahaira Plasencia ya está disponible en plataformas musicales. Junto al sencillo “Decepcionada”, se estrenó el videoclip oficial que ya puede ser visto en el canal de YouTube de Atina . La pegajosa salsa de corte urbano promete convertirse en el ‘boom’ musical de la temporada.

A lo largo de su corta pero fructífera carrera, que empezó tempranamente, Atina (20) se ha destacado por componer todas sus canciones. Entre sus creaciones hemos escuchado bachata, merengue, reggaetón, balada y más. Sus estudios en The New School of Jazz and Contemporary Music, realizados en Nueva York; y, sus estudios de canto y composición, que cursa actualmente en la prestigiosa Universidad Berklee College of Music, en Boston, le dan una amplia licencia para explorar y fusionar diferentes ritmos.

En esa línea, junto a la mediática Yahaira Plasencia, Atina presenta esta nueva versión de su canción “Decepciona”, que empieza con un pegajoso ritmo ranchero, pasa por la salsa y se fusiona con la música urbana. La lírica del tema -al mismo estilo de una tiradera- culpa a malas amistades por causarle una gran desilusión. “Una gran decepción fue el motor que me inspiró a escribir esta canción. Sentí una profunda desilusión que se convirtió en frustración”, cuenta Atina de su fuente de inspiración.

Entusiasmada con este lanzamiento, Atina revela también que invitó a Yahaira Plasencia a colaborar en este proyecto porque es una artista completa. “No solo tiene una voz linda, sino que baila increíble. Ella ha estado presente en todo el proceso de la canción. Le mete con todo. Además, tiene ese ronquito en su voz que hace ‘power’ a la salsa peruana, como yo quería que fuera este tema. Estoy muy contenta con el resultado”, refiere.

ENSAYOS EN LA UNIVERSIDAD DE BERKLEE

House of Hits Perú, casa productora liderada por Alfredo Di Natale, estuvo a cargo de la realización del videoclip de “Decepcionada”. “Junto a un equipo de Ingenios Producciones, a cargo de las grabaciones, Alfredo viajó a Boston. Allí también se nos unió Yahaira. Los ensayos previos a las grabaciones los hicimos en la Universidad de Berklee, que queda muy cerca del lugar donde vivo en EE. UU.”, cuenta Atina.

Como gran escenario, Atina y Yahaira tuvieron un día de nieve. Entre las locaciones estuvieron una azotea, un departamento; y, las calles y el puerto de Boston. Cabe destacar que la producción del feat “Decepciona” estuvo a cargo del peruano Paulo Morales y la mezcla y masterización en manos del talentoso productor venezolano Alfredo Matheus, ganador de cinco premios Grammy Latino y un Grammy ‘anglo’.

Mientras continúa sus estudios en la Universidad Berklee, Atina emplea su tiempo libre para seguir desarrollando su música. “La verdad, ya pasé mi etapa de experimentación. Ahora, he decidido hacer fusiones de música urbana con ritmos latinos como el reggaetón o salsa… porque me da libertad para crear. Luego de “Decepcionada”, se viene otra fusión urbana. Ya se enterarán”, adelanta la joven cantante.

Escuche aquí “Decepcionada”: https://onerpm.link/decepcionada