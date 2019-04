Netflix le habría pagado US$60 millones a Beyoncé por nuevos proyectos en streaming

Beyoncé y Netflix mantendrían su sociedad después del lanzamiento del documental "Homecoming". Según "Variety", la cantante firmó un contrato por tres proyectos en total con el gigante de streaming.

Según reportó el portal, Beyoncé habría recibido por el documental de Netflix "Homecoming" 20 millones de dólares y que el acuerdo por tres proyectos ascendería a 60 millones de dólares en total.

La última película documental de Beyoncé muestra el histórico desempeño de la artista en Coachella 2018, donde rindió homenaje a los colegios y universidades históricamente negros de Estados Unidos.

Como se recuerda, el 17 de abril, Beyoncé sorprendió sin previo aviso al lanzar junto con el documental de Netflix su nuevo disco "Homecoming: The Live Album", el cual cuenta con 40 canciones y está disponible en todos los servicios de streaming de música.

Los fanáticos de Beyoncé están emocionados con el acuerdo con Netflix, pues han estado esperando una larga temporada por disfrutar más de su ídolo musical.

Como se recuerda, las anteriores incursiones de Netflix en el contenido musical para su plataforma incluyen el especial "Springsteen on Broadway" (2018) , el cual narra la residencia de Bruce Springsteen en Nueva York; "Gaga: Five Foot Two" (2017), documental sobre Lady Gaga basado en el proceso de creación de su quinto álbum de estudio; y "Quincy" (2018), largometraje que narra la historia y vida de Quincy Jonas, así como sus logros en la industria musical y del cine.