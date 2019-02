Brit Awards 2019: revisa la lista completa de nominados a los BRITs

Son los premios musicales más importantes del Reino Unido y dada la calidad de artistas que salen de esa parte del mundo, suelen despertar gran interés en el mundo hispano. Los Brit Awards 2019 se entregarán este miércoles 20 de febrero y en esta nota te contamos quiénes son los principales nominados.

Como ya es tradición, los BRITs se llevarán a cabo en una gala en el O2 Arena de Londres. El comediante Jack Whitehall será el encargado de conducir la ceremonia.

Dua Lipa, quien recientemente triunfó en la entrega de los Grammy 2019, parte como una de las favoritas con nominaciones en categorías como Mejor singles británico y Mejor videoclip. The 1975, la banda que este año visitará América Latina, también destaca en las categorías grupales.

Esta es la lista completa de nominados a los Brit Awards 2019:

1. Mejor artista británico masculino

Sam Smith

Craig David

Aphex Twin

Giggs

George Ezra

2. Mejor artista británica femenina

Florence & The Machine

Jorja Smith

Anne-Marie

Lily Allen

Jess Glynne​​

4. Mejor single británico

Calvin Harris, Dua Lipa- One Kiss

George Ezra- Shotgun

Rudimental, Jess Glynne, Macklemore y Dan Caplen- These Days

Dua Lipa- IDGAF

Anne-Marie- 2002

Clean Bandit con Demi Lovato- Solo

Sigala, Paloma Faith- Lullaby

Ramz- Barking

Jess Glynne- I’ll Be There

Tom Walker- Leave The Light On

5. Artista británico revelación

Mabel

Idles

Ella Mai

Tom Walker

Jorja Smith

6. Mejor video británico del año

Anne-Marie- 2002

Calvin Harris, Dua Lipa- One Kiss

Clean Bandit con Demi Lovato- Solo

Dua Lipa- IDGAF

Jax Jones con Ina Wroldsen - Breathe

Jones Blue, Jack & Jack- Rise

Liam Payne, Rita Ora- For You

Little Mix- Woman Like me

Rita Ora- Let You Love Me

Rudimental, Jess Glynne, Macklemore y Dan Caplen- These Days

7. Mejor grupo británico

Arctic Monkeys

Gorillaz

The 1975

Little Mix

Years & years

8. Álbum británico del año

Jorja Smith- Lost & Found

The 1975- A Brief Inquiry Into Online Relationships

Florence + The Machine- High as Hope

Anne-Marie- Speak Your Mind

George Ezra- Staying at Tamara’s

9. Mejor artista femenino internacional

Cardi B

Camilla Cabello

Christine & The Queens

Ariana Grande

Janelle Monae​

10. Mejor artista masculino internacional

Drake

Eminem

Kamasi Washington

Shawn Mendes

Travis Scott

11. Mejor grupo internacional

The Carters

First Aid Kit

Brockhampton

Nile Rodgers & Chic

Twenty One Pilots

Premio Critics' Choice:

Sam Fender (Ganador ya anunciado)

HORARIOS DE LA TRANSMISIÓN

Los Brit Awards se entregarán el miércoles 20 de febrero. La ceremonia será televisada en el Reino Unido en streaming por ITV o por STV. A nivel internacional la transmisión se podrá ver en el canal oficial de YouTube de los BRITs.

Estos son los horarios:

8 p.m. (GMT), 12 p.m. (PT), 3 p.m. (ET).



