Desde su habitación en su país natal, a través de una comunicación vía Zoom, Nito Mestre conversó con el diario El Comercio y no solo compartió detalles del próximo show doble que ofrecerá en Lima, en julio de este año, sino también historias y anécdotas que marcaron las diversas etapas de su vida hasta la actualidad. Desde la vez que conoció a Paul McCartney y el ícono de los Beatles lo ayudó a conseguir un “canje” de por vida, hasta cuando pilotó una avioneta con tan solo una clase express.

Origen de su pasión por la música

Nito Mestre creció en una familia aficionada al arte. Su padre, Eduardo Mestre, fue un médico cirujano que le inculcó el amor por la música clásica y llegaron a tocar juntos algunos instrumentos. Su madre, Tecla Bartasiute, fue una actriz danesa a la que le gustaba “escribir y cantar”, según cuenta el artista. Desde pequeño, esta influencia iba marcando su camino que, pese a que un tiempo estudió medicina para seguir los pasos de su padre, finalmente decidió dar el salto de fe y dedicarse de lleno a la música.

“Fui muy bien criado por mis padres. Mi padre falleció cuando tenía 11 años, era cirujano y músico, era un tipo ‘pata’ (amigo), mi madre falleció a los 96 años y le gustaba cantar y escribir, era una actriz danesa. Mis padres fueron absolutamente libres. Yo con mi padre tocaba violín, escuchábamos discos y siempre nos íbamos a la aventura, eso hace que uno sea más Sui Generis”, contó Mestre, quien reconoce que su mayor cercanía fue en su infancia, en su hogar.

Amor por The Beatles y el canje que ganó gracias a Paul McCartney

De niño, toda persona sueña con conocer a sus ídolos; lo mismo sucedió con Nito Mestre, quien anhelaba conocer en persona a Paul McCartney y no solo eso, tuvo la oportunidad de abrir tres conciertos que el británico ofreció en 1993, en Argentina. Un sueño hecho realidad, ya que el mismo integrante del ‘cuarteto de Liverpool’ lo alentó y conversó con él de lo más normal.

“Cuando descubrí a los Beatles dije: ‘yo quiero ser como ellos, quiero una moto, tener flequillo y una banda de rock. Que divertido es esto’… Fue un sueño abrir su concierto, encima él (Paul McCartney) me trataba como uno más, me daba la mano y me decía: ‘somos colegas’. Me pidió ayuda para corregir un texto que le habían dado en español para decir en su show, obvio que cuando lo leyó le dije que estaba todo bien, no hay forma que lo vaya a corregir en ese entonces (se ríe)”, reveló.

Gracias a esta experiencia, Nito Mestre no solo conoció a su ídolo, sino que también obtuvo uno de los primeros (y mejores canjes de su vida), ya que un colega musical y amigo suyo le prometió atenderlo de por vida como su odontólogo si es que lo ayudaba a sacarse una foto con Paul McCartney. La foto se logró y el resto es historia.

“Mi odontólogo tiene una banda y me dijo que le gustaría sacarse una foto con Paul (McCartney), me dijo: ‘Si me sacas una foto con Paul te atiendo gratis de por vida’, le dije dame la mano y ahí está la foto. Esos son canjes (se ríe), canjes emotivos, no de dinero. Así tenía que haber sacado un plomero, electricista y tendría para elegir”, bromeó en su anécdota.

Nito Mestre mostrando una fotografía al lado de Paul McCartney y Gustavo Di Bella, su amigo y odontólogo. (Foto: Captura de video GEC)

Del rechazo al éxito con Sui Generis

Según contó Nito Mestre a este diario, el rechazo fue parte fundamental en los inicios de Sui Generis, ya que, junto a Charly García, buscaban una productora que apostara por su música; sin embargo, pasaron varios años escuchando un rotundo no. Pese a ello, no se desanimaron y lucharon por sus sueños. Según contó el intérprete argentino, las respuestas negativas solo le daban más motivos para seguir intentando.

“Veníamos de tres años que nos rechazaban de todos lados con Charly, nos decía: ‘eso no sirve, no va a funcionar’. Hasta que dimos con la persona clave y así salió ‘Vida’… Nos echaron de varios lugares, pero yo tenía la certeza que nos debía ir bien. Nos han llegado a tomar el pelo, un hombre de limpieza se hizo pasar como productor de un conocido sello discográfico y nos contrató, pero cuando volvimos a la semana a firmar apareció el verdadero productor y nos echó”, relató el musico.

“Hay que tener un coraje extra. Me críe con los ‘no’, yo los escuchaba siempre y decía: ‘ok, espérame un ratito’. Igual cuando dejé el alcohol, me decían que iba a recaer y yo decía que les iba a tapar la boca, llevo 27 años sin tomar una gota de alcohol. Me encanta cuando dicen que no, porque lo transformo en un sí”, añadió en su historia.

Sobre Charly García

Al ser consultado por su amistad con Charly García, Nito Mestre esboza una sonrisa y aclara que, si bien no mantienen una comunicación constante, le guarda un cariño profundo a su inseparable amigo, a quien podría considerase como el complemento de vida artística. Conocerlo fue obra de “la magia del universo”, que les permitió juntas su pasión por la música y así convertirse en leyendas del rock con Sui Generis.

“Cuando me encontré con Charly (García) en el colegio era otro al que le había pasado lo mismo que a mí, escuchaba música clásica y listo, con el mismo objetivo y la magia del universo que nos juntó, así nació Sui Generis. Es una suma de cosas, de tirar para adelante cuando te dicen que no, luchar, hablar, la amistad, la ética y ser cómo uno es”, precisó.

¿Habrá un reencuentro de Sui Generis en algún momento? Para Nito Mestre es algo improbable, pero siempre queda una esperanza. “No, no están las condiciones. Es 98% imposible. No es porque no nos queramos, es que no están dadas las condiciones”, aclara el artista argentino.

Uso de la IA en la música

Hace algunas semanas, más de 200 artistas firmaron una carta abierta en la que solicitaban a los desarrolladores de la Inteligencia Artificial (IA) y a las empresas tecnológicas que no utilizan esta herramienta para “infringir y devaluar los derechos de los artistas humanos”. Billie Eilish, Katy Perry, Camila Cabello, Sam Smith, HYBE, Jon Bon Jovi, Norah Jones, Pearl Jam, REM, Chuck D, Kate Hudson son algunos de los firmantes que mostraron su preocupación. Ante esto, Nito Mestre tiene una opinión marcada.

“En algunas cosas puede ayudar, soy fanático de la medicina y en ciertas cosas ayuda la IA, pero hay que ver si todo lo que contesta es cierto. Puede corregir letras, yo para jugar puse algunas de mis canciones y pedí que me haga algunas versiones, tristes, divertidas y más. No le digo componme un tema, me parece una ‘pavada’ (tontería) gigante, se puede hacer, pero se corre el riesgo que la nueva generación todo le pregunte a la inteligencia artificial y no vivan ninguna experiencia, vamos a tener una manga de tarados que no tiene raciocinio”, aclaró sobre el uso de la IA en la música.

Sobre el retiro

“El ideal del retiro es cuando Paul MacCartney diga: ‘che, no hago más giras’. Él tiene 81, y cuando yo llegue a la marca que él diga, lo pensaré. Depende de las condiciones en la que cada uno esté, yo hago mucho coach vocal, estoy activo, como sano y me preparo. Hace poco canté dos días seguidos en La Paz, Bolivia y debes prepararte para tener aire. Después del show no te puedes ir de parranda, eso ya lo hice en el pasado y ahora toca cuidarse”, contó Nito Mestre, quien está inmerso en diversas actividades, entre ellas, su programa de YouTube Rock and Road.

La vida hay que vivirla al máximo y eso lo entendió a la perfección Nito Mestre, quien está lleno de historias por contar. Con nosotros compartió aquella experiencia en la que voló una avioneta sin previa preparación.

“No he pensado en retirarme, no me retiro de nada. Siempre estaré presente, es muy divertido vivir. Hace muchos años me invitaron a subir a una avioneta tipo de guerra, me dieron todas las indicaciones y estaba maniobrando algunas cosas. De repente, veo al piloto con los brazos agarrándose la cabeza y me dice: ‘vos estás manejando’. Fue divertidísimo. Son ese tipo de cosas que hay que hacerlo cuando se presente la oportunidad, lo de pilotear lo he hecho más de una vez, me encantó”, puntualizó.

Nito Mestre en Lima

Nito Mestre llegará a Perú el próximo mes de julio para ofrecer un espectáculo conmemorativo por sus 50 años de trayectoria con dos shows especiales en el Teatro NOS de San Isidro. El 4 de julio interpretará de forma completa el primer álbum de Sui Generis titulado “Vida” y, al día siguiente, será el turno de todas las canciones del álbum “Confesiones de Invierno”, que en ambos casos se completan con éxitos de toda su carrera y que forman el ADN de su historia musical. Las entradas para este homenaje están a la venta a través de Teleticket.

“Gente a la que admiro ha hecho esto y me pareció buena idea festejar dos días distintos… Toco con mi banda y habrá músicos de Perú, estamos armando algo especial para el público. A mí, lo que me importa, es que se entienda el porque de los temas, más allá que agrego el contar historias para nutrir los más de 50 años. Son eventos, no solo un show”, finalizó Nito Mestre, quien prometió un show inolvidable.