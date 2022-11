La salsa en el Perú se disfruta de diferentes maneras, pero para Los Conquistadores de la Salsa la fórmula es la innovación. Robert Armas, director y fundador de la orquesta se mostró entusiasmado al celebrar los 25 años de la agrupación y además porque PromPerú le extendió la licencia de “Marca Perú”, debido a que en sus shows en el extranjero siempre resaltan la cultura peruana y su influencia musical.

En entrevista con El Comercio, Robert Armas habló sobre la celebración de los 25 años del grupo salsero, su llegada a Perú y la gran acogida de “su casa”. Además, reflexionó sobre la vigencia del género a nivel internacional y el gran éxito que ganó el grupo gracias a su tema bandera “Te veo Fururu Farara”.

─Los Conquistadores de la Salsa cumplen 25 años y alistan una celebración especial, ¿Cómo se sienten al celebrar sus bodas de plata?

No hay palabras para describirlo, 25 años no se cumplen todos los días. Perú se convirtió en nuestra casa, llegamos en el año 97 y aquí es donde nos dan la oportunidad de convertirnos en una agrupación a nivel internacional, es este país donde nos abren las puertas para hacernos conocidos. Es por eso que yo como cubano-peruano me siento orgulloso y agradecido.

─Les renovaron la licencia para seguir siendo ‘Marca Perú’, ¿Qué significa para ustedes?

Es un honor y responsabilidad, por tercera vez nos permiten serlo y cada vez que nos presentamos en cualquier país estamos mostrando parte del Perú, nos identificamos mucho. Siempre llevamos la bandera en alto del Perú, mostramos algo en cada show que tenga que ver con el país. Tenemos que llevar siempre, en algún momento, la insignia en lo musical, ya sea con un cajón, un baile afroperuano, pero estamos orgullosos de hacerlo.

─¿Qué tan difícil ha sido mantener la vigencia musical a lo largo de 25 años?

El secreto ha sido siempre innovar, hay que ir con lo que se vive en el momento, las redes sociales son todo. Tenemos que estar a la vanguardia, eso ha hecho que Los Conquistadores de la Salsa estén siempre actualizados. No nos podemos centrar en el éxito del pasado, tenemos que ir fusionando e innovando.

─“Te veo Fururú Farará”, ha mantenido vigencia durante varios años, ¿Esperabas que tuviera tanta pegada?

Definitivamente hay temas que quedan para toda la vida. “Te veo Fururú Farará”, es el tema bandera de Los Conquistadores de la Salsa, es una canción que se adelantó a la época porque es un tema musicalmente bien hecho, pero a la par es un tema que habla del día a día, de lo cotidiano. Para los 25 años, vamos a hacer un especial con este tema y lo vamos a hacer con Combinación de La Habana y Charanga Habanera, va a ser algo súper genial.

─Sobre su llegada al Perú, el país siempre tuvo influencia de salsa sensual con Rubén Blades y Gilberto Santa Rosa, pero ustedes llegaron a pegar fuerte con la timba, con el ritmo cubano, ¿Cómo lo vivieron?

Primero tuvimos que ubicarnos sobre lo que pasaba en Perú en ese momento, cuando llegamos en 1997 se escuchaba salsa tradicional, la salsa romántica y nosotros llegamos con un estilo totalmente diferente, eso nos abrió las puertas a que la gente nos preste atención. Nosotros éramos una novedad, algo totalmente distinto con una gran puesta en escena, colorida, con coreografía. Nos costó, pero valió la pena porque fue un éxito.

─¿Qué opinas de las nuevas exponentes de la salsa peruana como Yahaira Plasencia, Daniela Darcourt, Kate Candela?

¡Buenísimo! Mi respeto y admiración para todos los que están apostando y se lanzan con la salsa. Que hayan nuevos exponentes ayuda a que el mercado sea más versátil. Yo no creo en la competencia, mi competencia es mi público.

─Así como la salsa en su momento, lo urbano se ha visto envuelto en la crítica, ¿Qué opinión tienes de las nuevas tendencias musicales?

Tu puedes escribir la mejor canción, preocuparte en la prosa, la cuarteta y llega Bad Bunny a decir: ‘A mí me gusta el chicle de la esquina’ y todo el mundo lo sigue. Eso funciona y no podemos decir que está mal hecho, si funciona y la gente lo consume está bien, no podemos ir en contra de eso. El público al final decide lo que más le gusta.

─Recientemente lanzaron el álbum “Báilalo ahora”, ¿Qué otros proyectos tienen en mente?

Acabamos de hacer un feat con La Charanga Habanera, un timbatón y siempre estamos abiertos a hacer feats y estar a la vanguardia de la moda musical. También hemos trabajado con La Caro Van, Maikel Blanco y seguimos haciendo muchas cosas. Es más, este domingo 6 estamos celebrando los 25 años de Los Conquistadores de la Salsa en la discoteca Banana de San Juan de Lurigancho y lo celebraremos a lo grande.

Además Los Conquistadores de la Salsa se presentarán en la discoteca Banana de San Juan de Lurigancho este domingo 6 de noviembre.