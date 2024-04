Empezó su carrera artística a los 5 años y nunca pensó que la fama que adoraba en su infancia se convertiría en el abrumador estilo de vida de una childstar, viéndose encasillada en el papel de la niña buena que ofrecía una sonrisa en todo momento y se quedaba callada ante las instrucciones de los adultos. Eso terminó para Danna (antes Danna Paola), quien ahora apunta a marcar un antes y después en su carrera de más de 23 años, siendo ella quien toma las riendas de su vida en una nueva y osada producción.

Tras superar una dura lucha contra la influenza y la bronquitis, que la obligó a cancelar algunas presentaciones y retrasar proyectos que tenía pauteados, la artista mexicana Danna conversó con el diario El Comercio y habló sobre su nuevo disco “Childstar”, que estrena el próximo 11 de abril, donde no solo explora y abraza sus orígenes, sino que define hacia donde apuntará su brújula artística.

“Gracias a Dios me siento mejor, salí ya hace una semanita. Exceso de todo y bueno, el cuerpo obviamente dice basta, entonces hay que escuchar y hay que dejar que el cuerpo también se recupere. La salud siempre es lo primero, pero nada, estoy emocionada por empezar con la promoción del disco, la gira y tengo mucha energía y estoy muy motivada”, empezó diciendo Danna sobre su salud, para luego dar paso a la mayor reflexión de su carrera.

La metamorfosis de Danna Paola a Danna

Danna Paola es reconocida en el mundo artístico desde su participación en el programa Plaza Sésamo, donde debutó en televisión con apenas 5 años. Desde entonces, su nombre es reconocido en papeles dulces, alegres y joviales que no siempre reflejaron lo que en realidad sentía. A sus 28 años, Danna decidió “abrazar la oscuridad” y reinventarse lejos del papel en el que la vida la encasilló.

“Me bautizaron como Danna Paola en mi acta de nacimiento, mis padres, pero también eligieron mi nombre artístico, entonces fue algo con lo que yo tuve que cargar sí o sí por 23 años de mi vida hasta este año y nunca me sentí cómoda al 100% con mi nombre, o sea, era algo que, cuando no te gusta, no te gusta”, contó Danna.

“Para mí, Danna soy yo en toda la extensión de la palabra y el Paola es como ese personaje que construyeron de mí todos mis años de carrera, que estuvo cool, me encanta, y obviamente es maravilloso y estoy muy agradecida con lo que construí de mi carrera, pero hoy empiezo a contar una historia distinta. Ha sido un proceso de mucha liberación, me siento como que me quité un peso de encima”, agregó la cantante.

¿Danna se arrepiente de su pasado?

Si bien su carrera empezó en televisión a los 5 años, y siguió con el lanzamiento de su primer álbum “Mi globo azul”, a los 6, no todo era color de rosa para Danna, que vivió su infancia bajo la luz del reflector que no solo atrajo fans, sino también envidia y bulliyng en su contra.

“Sentí que de niña me hicieron mucho bullying por ser famosa, era muy loco que veían algo negativo el estar dentro de la tele. Era llegar a una escuela, de todas las que me corrieron, sentirme la rara y decir: ‘bueno, pues yo soy diferente, yo soy una niña actriz que canta y que sale en la tele’. Yo me sentía un poco agredida, sufría de bullying por ser famosa”, explicó.

“La verdad es que no me arrepiento de nada, dentro de todo no deseo haber tenido otra vida porque al final sé que mi propósito de vida siempre ha sido este, sé que mi propósito y mi misión en este mundo, y en este plano terrenal, es comunicar a través de la música”, añadió la artista.

Su nueva etapa puede no caer del todo bien a sus fans, pero Danna prefiere mantenerse firme en su decisión. “No voy a detener ni quién soy, ni lo que me toca por la aprobación de nadie. Unos se irán y otros vendrán, creo que la evolución es parte de aceptar también que crecemos y si no están contentos, hay un montón de música afuera de artistas con quienes pueden conectar. Agradezco a las personas que me escuchan, conectan conmigo y hoy abrazan este cambio en conjunto, ya que entienden de donde viene”.

Una portada “oscura” que nació de un sueño

Lejos del papel dulce y alegre que su trabajo presume, Danna presentó hace algunas semanas la portada de su álbum “Childstar”, que está llena de características góticas y muestra a la cantante cayendo sobre un presunto pozo mientras es atrapada por miles de seres que representan los demonios de su pasado. ¿La historia tras esta portada? Danna la revela en esta entrevista.

“Yo ya había hecho las fotos del álbum en noviembre, pero no nos funcionaron, entonces tuvimos que volver a hacer todo de nuevo. Tuve un sueño muy heavy en donde yo me caía en una coladera, donde yo adentro volteaba a ver hacia arriba y no poder salir de allí, me sentía atrapada adentro. Es ahí donde yo digo que el hoyo en el que caí es la oscuridad más heavy que he vivido, también muestra como empoderé esa oscuridad, pero al mismo tiempo fue muy aterrador encontrarme con muchos monstruos y fantasmas de mi persona y de mi pasado”, reveló la artista.

“Siempre me quise aventar en un concierto hacia el público, creo que es una de las cosas que más veo hacer de rockstar, y dije que algún día lo haré, eso representan las manos. Como ya tenía la representación de algo, en vez de caer al vacío caí sobre un montón de gente que simulan desde un fandom, la industria, mis miedos, el terror, un poco la oscuridad y todos esos monstruos que aparecían en mis sueños que no me dejaban dormir. La portada fue un drama y al mismo tiempo fue muy cool llegar al resultado que queríamos dar, que dentro de una fantasía pop contar una historia oscura de todo lo que lleva en esas manos”, aclaró.

Su próxima visita a Perú

El álbum “Childstar” de Danna no llega solo, ya que también confirmó que visitará diversos países de la región con su gira “Danna L!ve”, que incluye una fecha en Perú el próximo 11 de mayo en el escenario del Multiespacio Costa 21. Las entradas están a la venta a través de Teleticket.

“Danna L!ve” es un show transición entre “Éxtasis” y “Childstar”, habrá canciones del nuevo álbum, es una fusión de ambos mundos. Llevamos bastante tiempo construyendo esto, con la música, se hizo una nueva versión. Estoy ilusionada de que Perú pueda ver el show. Es de verdad, me da muchas ganas, aparte, sé cuánto nos amamos”, dijo Danna.

“Y espero poder pasar unos días por allí también y ya disfrutar perfectamente bien del país, irme a Machu Picchu, tal vez, unos días. Estoy principalmente muy agradecida por saber que tenemos un primer show por allí propio. Los espero con el corazón súper feliz”, agregó, al revelar su deseo de visitar la maravilla del mundo.

