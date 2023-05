En los últimos años, Disney ha mostrado un gran interés por lanzar versiones live action de sus clásicos animados, tales como “Dumbo”, “Aladdin”, “El Rey León” y más. Esta vez, llegó el turno de “La Sirenita” (”The Little Mermaid”), película que en su versión animada de 1989 estuvo centrada en el amor de Ariel y el príncipe Eric; sin embargo, en esta nueva entrega no solo mostrará una obra musical, sino también explorará el amor paternal del Rey Tritón, el origen de la villana Úrsula y un final conmovedor. La cinta estrenará este jueves 25 de mayo.

Para empezar, muchos recuerdan el clásico animado de Disney, cuya historia estuvo inspirada en el cuento homónimo del escritor y poeta danés Hans Christian Andersen. Sin embargo, como en toda adaptación, se hicieron cambios. A diferencia del cuento, donde la vida de Ariel tiene un trágico final, la versión live action mantiene la esencia del clásico animado, pero con un toque de modernidad.

“Me siento, como actor, bendecido, honrado y dotado de estar en una película tan hermosa, interpretando a un personaje tan icónico”, señaló Javier Bardem al ser consultado por sus sentimientos al formar parte de la película.

“Creo que esta película es una carta de amor a la original porque a todos nos encanta y creo que a muchas personas en el mundo les encanta. Tiene un manejo cuidadoso para darle una interpretación un poco más moderna y hacer que sea relevante hoy en día”, agregó Melissa McCarthy.

VIDEO RECOMENDADO Saltar Intro | Tráiler de "La sirenita". (Fuente: Disney)

La historia original

A comparación del clásico animado y de la versión live action de “La Sirenita”, el cuento original no tiene un final tan romántico. Por el contrario, es triste y hasta algo aterrador. La historia de Andersen, publicada en en 1837, presenta un inicio y desarrollo similar al conocido en pantallas; sin embargo, al final Ariel no obtiene el amor de Eric, quien Se casa con otra doncella.

Siguiendo con el original, en su intento por salvar a Ariel, sus hermanas hacen un trato con Úrsula: Si Ariel asesina al príncipe, se mantendría con vida y podría regresar a su hogar. La joven de buen corazón se niega a cometer tal crimen y termina convirtiéndose en espuma del mar al volver al océano.

La historia se sostiene en la musicalidad a cargo de Alan Menken, el mismo compositor del clásico animado de Disney. La versión live action de La Sirenita muestra a una joven Halle Bailey como Ariel, quien no solo busca conocer el mundo, sino que está dispuesta a hacer un trato con Úrsula para tener la oportunidad conquistar al príncipe Eric, interpretado por Jonah Hauer-King, a quien salvó luego de que su barco se hundiera.

Si bien muchos esperan que la historia de amor entre los protagonistas sea el plato de fondo, la versión live action se ve impulsada por las actuaciones de Javier Bardem como el rey Tritón y Melissa McCarthy como Úrsula, quienes aparecen de forma espontánea, cada uno con una historia diferente.

A diferencia del cuento, donde la vida de Ariel tiene un trágico final, la versión live action mantiene la esencia del clásico animado, pero con un toque de modernidad. Redacción EC,

Melissa McCarthy, la villana que la película necesitaba

A diferencia de cualquier trabajo anterior que haya realizado en Hollywood, Melissa McCarthy resalta con creces con su interpretación de ‘Úrsula’. La bruja del mar no solo es una villana que destaca por sus acciones y su humor sarcástico, sino también porque, con su historia creará una conexión con el público. Es una villana que amarás.

El papel de villana de Melissa McCarthy -sumado a una buena caracterización y uso de tomas oscuras en diversas apariciones- es el punto más alto de la película, desde su primera aparición, no solo aparece como un villano clásico con un pasado difícil, sino que también se puede ver cómo ha sido su vida exiliada, alejada de todo el mundo y solo acompañada de sus “hijos”: Flotsam y Jetsam, dos esbirros que también hacen las veces de los ojos de Úrsula a través de su caldero.

“Creo que, en mi investigación sobre ella y mi amor por el (filme) original y la versión de Pat Carroll, la amaba y la odiaba, ya sabes, la amas y amas odiarla, y luego convertirla realmente en un personaje completamente desarrollado. Tenías que pensar no solo en lo divertido, el cuerpo, lo amplio y como escabullirse y manipular a las personas”, dijo a este medio.

“Realmente tenía que pensar en su soledad y en su ira hacia su familia, en estar aislada, rechazada y también en su salud mental. Esa es realmente la razón por la que ella es un gran personaje. Ella es complicada y creo que ciertamente por eso que la amo, al final no solo tuve compasión por ella, sino que realmente la amaba”, añadió McCarthy.

Sobre la parte musical del Rey Tritón, Bardem precisó que tendrá una canción al final de la película (en los créditos) cuando el filme llegue al streaming; sin embargo, no es ajeno a su etapa en producciones musicales. “Siento que es absolutamente algo nuevo fuera de mis manos y necesito mucha gente a mi alrededor que me diga cómo hacerlo. Pero una vez que estoy en el proceso de hacerlo lo disfruto mucho y me hace entender lo difícil que es ser un actor musical en el escenario”, señaló.

"Ella (Úrsula) es complicada y creo que ciertamente por eso que la amo, al final no solo tuve compasión por ella, sino que realmente la amaba". Melissa McCarthy , actriz.

Bardem: un Rey Tritón renovado

El actor español Javier Bardem ha hecho gala de su talento en producciones como “Antes que anochezca”, “Skyfall”, “El Buen Patrón”, “Dune” y más; sin embargo, él mismo considera que ha sido un gran reto dar vida a un personaje tan marcado por muchas generaciones como lo es el Rey Tritón de “La Sirenita”.

Su personaje no solo debe reinar los siete mares, sino que debe lidiar con la rebeldía de una joven Ariel que busca conocer el mundo en su totalidad. En esta etapa como padre, Bardem aparece como un hombre estricto y tradicional; sin embargo, hay una parte de él que suele doblegarse ante el recuerdo de su esposa. Pese a las diferencias que tiene con Ariel, Tritón hace el sacrificio más grande por su hija (eso se verá en la película) y le da su bendición tras su “final feliz”.

“Tener a Javier como el padre (Rey Tritón) que, como sabes, fue quizás en la primera (película) un poco más unidimensional, donde era como un padre enojado y gruñón que estaba teniendo problemas; en la actuación de Javier se ve que es por miedo de amar tanto a su hija que se asfixia demasiado… Darle ese tipo de humanidad al Rey Tritón, creo que es hermoso de ver hoy en día”, resaltó Melissa McCarthy sobre la interpretación de Bardem en la película.

Sobre la parte musical del Rey Tritón, Bardem precisó que tendrá una canción al final de la película (en los créditos) cuando el filme llegue al streaming; sin embargo, no es ajeno a su etapa en producciones musicales. “Siento que es absolutamente algo nuevo fuera de mis manos y necesito mucha gente a mi alrededor que me diga cómo hacerlo. Pero una vez que estoy en el proceso de hacerlo lo disfruto mucho y me hace entender lo difícil que es ser un actor musical en el escenario”, señaló.