La serie de Netflix “¿Quién mató a Sara?”, protagonizada por un variado elenco encabezado por los actores Ximena Lamadrid, Manolo Cardona, Eugenio Siller y Carolina Miranda, obtuvo gran éxito durante sus tres temporadas en la plataforma. Gracias a su intrigante historia, el público se enganchó de principio a fin; sin embargo, no muchos sabían que la historia fue creada por un escritor de telenovelas llamado José Ignacio Valenzuela, más conocido como ‘Chascas’.

Autor de telenovelas como “Don amor”, “Santa diabla” y “La familia de al lado”, ‘Chascas’ dio el salto a Netflix gracias al llamado de su exjefe Roberto Stopello, quien confió en él para trabajar en el ya conocido éxito “¿Quién mató a Sara?”. Ahora, el guionista, escritor y productor se prepara para realizar nuevas producciones y está inmerso en sus Master Class que realiza en diversos países.

Previo a su llegada a Perú para una Master Class el 27 de mayo en el Auditorio de la UPC en Monterrico, José Ignacio Valenzuela conversó con El Comercio y reveló detalles sobre su visita y los secretos en torno al éxito que obtuvo gracias a Netflix, incluyendo si el final de la serie fue tal y como lo planeó desde un inicio.

─Llegarás a Perú próximamente, ¿será tu primera visita? ¿Qué planes tienes en Perú?

He ido un par de veces antes a Perú, como turista, obviamente, amo el país, la cultura milenaria y la comida. Siendo vecino tengo una cantidad enorme de amigos peruanos, pero nunca he ido de manera profesional, como escritor. Ahora es una gran oportunidad, así que me tiene emocionado y expectante esta visita. Voy a dar un Master Class, es algo que a mí me gusta muchísimo. He dado clases en Chile, México, Puerto Rico, República Dominicana, España y ahora en Perú espero compartir todo lo que me gusta con ustedes. No soy solo un teórico, soy un escritor con un proceso de 30 años.

─Muchos te han preguntado por el origen de ¿Quién mató a Sara?, yo quiero preguntarte por cómo te sentiste cuando te llamó Roberto Stopello y te dijo: “Quiero que escribas algo para Netflix”.

Emocionado. Yo conozco a Roberto desde hace años porque fue mi jefe en Telemundo, cuando él llega a Netflix me llama y me dice: ‘Chascas, quiero proponerte que escribas una serie para Netflix y que tenga el tono de las telenovelas que hiciste’. Él se refería a las telenovelas “La casa de al lado” y “Santa Diabla”. Obviamente dije que sí y ni bien colgué me vino como un pánico escénico, fue una experiencia muy poco común, la agradecí y me puse a estudiar guion de serie anglosajona porque quería que la serie que haga tuviera una estructura clásica. El piloto de ¿Quién mató a Sara? Lo escribí 17 veces.

─Diste el salto de las telenovelas a una serie de suspenso para Netflix, ¿Qué tan diferente es el ritmo de trabajo para ambos?

El proceso creativo, a nivel mental, es exactamente el mismo. No me pongo ni más inteligente ni más tonto por uno u otro, pero hay una gran diferencia. Para una telenovela de 100 capítulos, yo tenía 6 meses. En cambio, la primera temporada de ¿Quién mató a Sara? Duró 10 capítulos y tuve un año. El tiempo te permite profundidad, revisión, análisis y más. Ahora tengo todo el tiempo del mundo para hacer un trabajo de joyería fina, en telenovela es capítulo hecho y entregado.

─La serie estrenó en más de 190 países y fue número 1 en más de 90, ¿Esperabas que tenga tanto éxito?

No, jamás. Yo soy muy inseguro y no me genero expectativas, yo ni sabía que era ser exitoso en más de 190 países. He tenido telenovelas que se han visto en más de 100 países a lo largo de 10 años, pero esto que mi producto el mismo día estuviera en 192 países, nunca me había pasado. Claro, no alcancé a gozar mucho el éxito porque estábamos en pandemia, la más feliz fue mi agente y mi publicista, yo estaba en casa escribiendo (se ríe).

─Guionista y productor ejecutivo, ¿Cómo fue asumir el reto de escribir una historia para Netflix?

Nunca había sido productor ejecutivo de un proyecto hasta ¿Quién mató a Sara? Ahora, obviamente soy productor de todo lo que yo haga. Quien mejor que el creador para contestar las preguntas que se hace todo el mundo.

─Las primeras temporadas de ¿Quién mató a Sara? se grabaron casi a la par. ¿Por qué tomaron esta decisión?

Estaba grabando la primera temporada de “¿Quién mató a Sara?”, me faltaba uno o dos capítulos, y se cerró el mundo (por la pandemia del COVID-19). No se podía grabar ni reunirse con los actores, lo único que se podía era escribir. Roberto estaba muy contento con los guiones y dijo: ‘nos vamos a arriesgar, vamos a escribir la temporada 2′. Cuando salió la temporada 1, estaba escrita y grabada la segunda. Fue una apuesta de Netflix y funcionó.

─Tras dos temporadas, Netflix te pidió una tercera, ¿ya sabías que iba a suceder con Sara? ¿Le diste el final que querías a la serie?

Cuando entregué a Netflix el proyecto de ¿Quién mató a Sara?, en el año 2019, yo entregué tres temporadas. La primera muy desarrollada, un párrafo de la segunda y uno de la tercera. Cuando escribí el piloto, yo sabía exactamente cómo iba a terminar, yo no tuve que ponerme a inventar, también sabía que no iba a tener una cuarta temporada porque la historia que tenía en mente necesitaba 3 temporadas para ser contada bien y una cuarta era estirar demasiado. Yo pedí a los directores y productores que no cambien nada porque si lo hacen voy a tener problemas, fuimos muy disciplinados y funcionó.

─Hay muchos prejuicios en torno a las telenovelas en México y consideran que están muy cargadas de drama, ¿Cómo afrontaste las críticas cuando diste el salto de las telenovelas melodramáticas a Netflix?

Yo soy un amante de las telenovelas, soy un orgulloso defensor del melodrama, me parece un género muy noble y es el único que hemos inventado los latinoamericanos, así que tenemos que sentirnos orgullosos. En Perú hay una tradición gigantesca de melodrama, magnífica, que ha dado la vuelta al mundo. En las telenovelas empecé a hacer productos híbridos y las telenovelas parecían series.

Lo bueno de hacerte viejo es que adquieres experiencia al punto de haber visto cambiar el mundo audiovisual de una manera impactante, empecé haciendo televisión en los años 90, cuando no había Internet ni celulares, ahora uno ve televisión en su smartphone. Si ¿Quién mató a Sara? hubiera sido escrita hace cinco años, su muerte hubiera sido el final del capítulo 1 o 2, antes tu contabas todo, presentabas el mundo y después venía el suceso que cambia todo, pero el streaming es un nivel de consumo más frenético, donde puedes controlar lo que ves, ya no hay la posibilidad de demorarte.

─¿Cómo cambió tu vida a raíz de esta producción?

También soy escritor literario y me pasó que cuando hacia una telenovela, el mundo literario me despreciaba. Profesores de la universidad no me dejaban entrar al salón, yo tenía que hacer los exámenes parado en el pasillo. Durante un tiempo eso me afectó, me sentía culpable cuando hacía telenovelas y cuando hacía libros, el mundo de las telenovelas me decía: ‘ahora se cree mucho porque hace telenovelas’. Finalmente, llegó un momento en el que dije: ‘me vale’. Los prejuicios me resbalan, soy un hombre gay que ha tenido que enfrentar toda la vida los prejuicios, estoy programado para que no me afecte.

─Estás trabajando una serie para HBO Max, ¿De qué trata tu nueva apuesta?

Ya está grabada, es una serie que hice en 2022 y es distinto a lo que he hecho en Netflix, es una comedia romántica y encantadora. Lo nuevo en mi vida es la Masterclass en Perú y una nueva serie para Netflix, tengo un contrato de exclusividad con ellos por 3 años, de los cuales han pasado dos y ahora voy a hacer una serie que esta en una etapa inicial, todavía no tiene ni título. Además, en julio lanzo un libro que es muy importante para mí, sale en España, Latinoamérica y España. He escrito thriller y suspenso para la pantalla, este será el primero que escriba en el mismo tono de ¿Quién mató a Sara?

José Ignacio Valenzuela, el ‘Chascas’, ofrecerá una Master Class este 27 de mayo en el Auditorio de la UPC en Monterrico. Para inscribirse, debes seguir los pasos de este link .

. La Master Class está dirigida tanto a profesionales con amplia trayectoria como a aquellos que están comenzando su camino en el sector audiovisual.

El temario incluye: claves para crear series y películas que atraen la atención de las plataformas de streaming, técnicas innovadoras, consejos prácticos y secretos para que un proyecto despierte el interés de una plataforma de streaming.

