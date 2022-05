La tercera y última temporada de “¿Quién mató a Sara?” se estrenó el 18 de mayo en Netflix y para quienes ya la vieron, ver a Maite Perroni en el tercer capítulo interpretando a Alma Solares, la abogada que la actriz mexicana dio vida en “Oscuro Deseo”, fue toda una sorpresa.

¿Cómo fue esa escena?

Como se sabe, Chema (Eugenio Siller) está preso después de confesar que fue él quien mató al tipo que asaltó su casa y auto culparse de la muerte de Abel, el padre de Sara. Traumatizado por los abusos que viene viviendo en la cárcel, el menor de los Lazcano recibirá la visita de una misteriosa abogada que él no conoce.

En la escena en mención, de aproximadamente dos minutos de duración, Alma le explica a Chema que ella es muy amiga de Lorenzo (el fallecido esposo de Chema) y que por esa razón lo ayudará a salir de prisión.

A continuación, describimos parte de esta charla:

Chema: “Sé que suena difícil de entender pero esa es la realidad...”

Alma: “¿Cómo no te voy a entender? Si yo también he hecho muchas estupideces por amor”

Chema: “No tengo dinero, pero en cuanto salga de aquí te voy a pagar hasta el último centavo”

Alma: “No tienes que preocuparte por el dinero. No me tienes que pagar ni un peso. Esto lo hago en memoria de Lorenzo con mucho cariño.

Durante esta conversación entre Chema y Alma, la abogada le hace saber que Lorenzo tenía un seguro de vida donde el único beneficiario es él.

Maite Perroni como Alma Solares en la tercera temporada de ¿Quién mató a Sara?

¿Quién es Alma Solares?

En “Oscuro Deseo”, Alma Solares es una prestigiosa abogada y profesora universitaria cuya vida personal se volverá un infierno al conocer a Darío Guerra, un joven de 23 años, que no es quien aparenta ser.

Maite Perroni, interpretando a Alma Solares en "Oscuro Deseo". (Foto: Netflix)

DATO Desde el estreno de su primera temporada en Netflix, el 24 de marzo de 2021, ¿Quién m,ató a Sara? alcanzó alrededor de 55 millones de visualizaciones y se convirtió en una de las ficciones en español favoritas a nivel mundial. La segunda temporada, estrenada el 19 de mayo de ese mismo año, no defraudó y alcanzó los primeros lugares del TOP 10 de Netflix en varios países.



